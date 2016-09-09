Başbakan Yardımcısı Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

ANKARA



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, küresel gelişmeler ve yurt içi faktörlerin 2016 büyüme hızını sınırlandırıcı etki yarattığını belirterek, "Bu durum dikkate alındığında ekonomimizin önümüzdeki dönemde sağlıklı ve yüksek oranlarda büyümeye devam etmesi için yurt içi tasarruflarımızın ve yatırımlarımızın artırılması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 büyüdüğünü hatırlatan Şimşek, yaşanan jeopolitik gerginliklere ve küresel ekonomideki zayıflamaya rağmen yılın ilk yarısında büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Zayıf seyreden küresel ticaret hacmi ve ticaret ortaklarının düşük talebi nedeniyle 2014 yılı son çeyreğinden itibaren Türk ekonomisinde iç talep ağırlıklı bir büyüme gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"2016 yılı ikinci çeyreğinde de iç talep büyümeye 5,2 yüzde puan katkı sağlarken, net dış talep 2,1 yüzde puan negatif katkı ile büyümeyi sınırlamıştır. Özel sektör tüketiminin büyümeye katkısı 3,4 yüzde puan olmuştur. Özel sektör yatırım harcamaları inşaat yatırımlarının pozitif katkısına rağmen zayıf makine teçhizat yatırımları nedeniyle ikinci çeyrekte büyümeye sınırlı negatif katkı sağlamıştır. Büyümenin istihdam yaratma kapasitesi yılın ikinci çeyreğinde de devam etmiştir. Ekonomimizde son bir yılda 795 bin kişiye ilave istihdam yaratılmıştır. Böylece küresel krizden sonra yaratılan istihdam 7,2 milyon kişiye ulaşmıştır."

Şimşek, Ramazan Bayramı nedeniyle bir önceki yıla göre iki çalışma günü az olan temmuz ayında, başarısız darbe girişiminin de etkisiyle genel koşulların zayıfladığını ifade ederek, bu durumun sanayi üretimi ve ihracatta düşüşlere neden olduğuna işaret etti. Şimşek, "Ekonomide yaşanan bu yavaşlamanın kalıcı olmadığını, temmuz ayına özgü olduğunu değerlendiriyoruz. Nitekim ağustos ayı verilerine göre ihracatta önemli iyileşme gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek büyüme için tasarruf ve yatırımların artırılması önemli"

Dünya büyümesi ve ticaret hacminin 2016 yılında tahminlerden daha zayıf gerçekleşeceğinin görüldüğünü belirten Şimşek, bu kapsamda hem küresel gelişmeler hem de yurt içi faktörlerin bu yıl büyüme hızını sınırlandırıcı etki yarattığını bildirdi.

Bu durum dikkate alındığında ekonominin önümüzdeki dönemde sağlıklı ve yüksek oranlarda büyümeye devam etmesi için yurt içi tasarrufların ve yatırımların artırılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, "Yakın dönemde hayata geçirdiğimiz yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımların proje bazında desteklenmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik katılım gibi önemli düzenlemeler bu amaca hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Son dönemde ülkemizde yaşanan olaylar akabinde toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik ve beraberlik ortamının bize verdiği destekle, önümüzdeki dönemde yapısal reformları kararlılıkla ve hızla uygulamaya devam edeceğiz. Bu sayede, daha güçlü ve kapsayıcı büyüme hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz." görüşüne yer verdi.