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"Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz." dedi.

"Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz." dedi.

03 Mart 2017 Cuma 14:39
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"Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, küresel ortamda Türkiye'nin, güçlü demokrasi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefleri açısından, kamu ve özel sektör iş birliğinin her zamankinden çok daha fazla önem kazandığını belirterek, "Bu açıdan Sayın Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Bilecik başkanlığındaki yeni TÜSİAD Yönetim Kurulunu kabul ettiği hatırlatıldı.

Kabulde, Türk iş dünyasının, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ile ilişkiler, Gümrük Birliği, istihdam, kadınların iş yaşamına katılımı, Sanayi 4.0, sektörel politikalar, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularına ilişkin görüşlerinin Başbakana aktarıldığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilecik, teknoloji ve ekonominin tüm dünyada hızlı bir değişim içinde olduğuna dikkati çekti. Bilecik, "Küresel ortamda Türkiye’nin, güçlü demokrasi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefleri açısından, kamu ve özel sektör iş birliği her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu açıdan Sayın Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İş dünyası olarak, daha rekabetçi bir Türkiye adına önümüzde ortaklaşa takip edeceğimiz yoğun bir program olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜSİADErol BilecikBaşbakan Binali Yıldırım
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