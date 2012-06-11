Başarılı sınav verdik

Çelik, 101. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurul'a hitap etti.

Konferans başkanlığına seçilen Juan Somavia'ya bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Çelik, ILO'nun yeni Genel Müdürü Guy Ryder'ı da tebrik etti. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, şöyle dedi:

''Hükümetimizin sürdürdüğü makro ekonomik politikalar ve reformlar sayesinde Türkiye, küresel mali kriz karşısında başarılı bir sınav vermiştir. Bunun neticesinde de, işsizlik oranı Şubat 2012'de, kriz döneminden bile aşağıda gerçekleşerek yüzde 9,1'e inmiştir. Bu performansı ile Türkiye, G20 ülkeleri arasında kriz sonrasında işsizlik oranını en hızlı düşüren ülkeler arasında yer almıştır. Benzer şekilde, kriz sonrasında 2010 yılında yüzde 9 ve 2011 yılında ise yüzde 8,5 büyüme oranları kaydeden Türkiye, OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ise ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. Krizden çıkışta kilit öneme sahip olduğu vurgulanan istihdam odaklı bir büyümeyi Türkiye'de başarıyla gerçekleştirdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum.