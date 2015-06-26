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Başaran, yağışların ürün üzerinde bazı hastalıklara sebep olduğunu söyledi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, yaz aylarında etkili olan yağışların fındık rekoltesini olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Başaran, yağışların ürün üzerinde bazı hastalıklara sebep olduğunu söyledi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, yaz aylarında etkili olan yağışların fındık rekoltesini olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

26 Haziran 2015 Cuma 11:09
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Başaran, yağışların ürün üzerinde bazı hastalıklara sebep olduğunu söyledi
DÜZCE 

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın filizlenme döneminde gerçekleşen yağışların ürün üzerinde bazı hastalıklara sebep olduğunu söyledi.

Fındıkta özellikle mantar hastalığı çeşitlerinin görülmeye başlandığını anlatan Başaran,  "Bu döneme kadar hızlı yayılım göstermemişti. Ancak aşırı yağışlar mantar hastalığı çeşitlerinin hızlıca yayılmasına neden oldu. İlk önce Doğu Karadeniz’de ardından da hava şartları yağışlı geçtiği batıda da görülmeye başladı" diye konuştu.

Başaran, mantar hastalığı çeşitlerinden olan ve fındık bahçelerinde sıkça görülen "küllemenin" ürün için zararlı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yaz aylarında etkili olan yağışlar, hastalıklara yol açtığından  fındık rekoltesini olumsuz etkileyecek. Zarar ne kadar olur, onu şu aşamada tahmin etmek güç.  Külleme hastalığı fındıkta hızla yayılıyor. Bu nedenle 15 gün önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mücadele ilacını belirledi.  Piyasadaki bayilerden veya ziraat odalarından bu ilacı üreticilerimiz alabilirler.  Ancak şöyle bir sorun var. Bu ilaçlafındık dallarını yıkamamız gerekiyor ama bu hava şartlarında bunun da yapılması güç gözüküyor. En azından görülen yerlerin ilaçlanıp, hastalığın yayılmasının önüne geçilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum."

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:45
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Yağışlar Fındık Rekoltesini Olumsuz Etkileyecek
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