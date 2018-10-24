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Barclays 'sert Brexit' senaryosuna hazır

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in üst yöneticilerinden Jes Staley, Barclays olarak sert Brexit'e hazırlandıklarını, bankanın İrlanda'daki iştirakini büyüttüklerini bildirdi.

Barclays 'sert Brexit' senaryosuna hazır

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in üst yöneticilerinden Jes Staley, Barclays olarak sert Brexit'e hazırlandıklarını, bankanın İrlanda'daki iştirakini büyüttüklerini bildirdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
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Barclays 'sert Brexit' senaryosuna hazır

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in üst yöneticilerinden Jes Staley, Bloomberg televizyonunda, Brexit'e ilişkin soruları yanıtladı. 

Staley, "Barclays olarak biz sert Brexit’e hazırlanıyoruz. Bankanın İrlanda’daki iştirakini büyüttük. Bankamız şubelerinin yeniden lisanslamasına ilişkin gerekli başvuruları yaptık. Sert Brexit’in gerçekleşmesi durumunda operasyonel olarak yüzde 100 hazırız." ifadelerini kullandı.

Bankanın İrlanda’daki iştirakinin (Barclays Bank Ireland) ileride bankanın Avrupa operasyonlarının yönetim merkezi olabileceğini belirten Staley, bankanın İrlanda’daki iştirakinin büyütülmesi için Londra’daki yönetim merkezinden bazı çalışanların Dublin’e taşınabileceğini, bazı yeni işe alımların da yapılabileceğini anlattı.

İleride oluşabilecek tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunduğunu ifade eden Staley, "Tedbirli olduk. Sert Brexit’e karşı iyi pozisyon aldık. Herkes gibi biz de ekonomiye zarar vermeyecek bir Brexit’in müzakere edildiğini görmek istiyoruz." dedi.

İngiltere’nin, AB ile herhangi bir anlaşma sağlanmaksızın birlikten ayrılması durumunda İngiltere’de yerleşik finans kuruluşlarının Avrupa piyasalarına erişimi kaybetmesi söz konusu olacak.

Geçiş anlaşmaları ile finans kuruluşlarının AB pazarına olan erişiminin bir süre sürdürülmesi mümkün olsa bile mevcut belirsizliklerin yüksek seviyede olması, İngiltere’deki finans kuruluşlarının AB ülkelerinde yeni alternatif yönetim merkezlerine yönelmesine neden oluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarclaysSert BrexitBrexit
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