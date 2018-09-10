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Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz tutarı temmuz sonunda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 40,8 artarak 70 milyar lirayı aştı.

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz tutarı temmuz sonunda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 40,8 artarak 70 milyar lirayı aştı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:40
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Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankacılık sektörü temmuz sonu itibarıyla mevduata 70 milyar 272 milyon liralık faiz öderken, bu rakam geçen yılın aynı ayına kıyasla 20,4 milyar liralık artışa işaret etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün dönem net karı temmuz sonu itibarıyla 33 milyar 555 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın temmuz ayında 29 milyar 48 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da sektörün net karının geçen bir yıllık süreçte yüzde 15,5 arttığına işaret etti.

Sektörünün toplam faiz gideri, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 79 milyar 317 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 40,8 artışla 70 milyar 272 milyon liraya ulaştı. Bu rakam 2017'nin temmuz sonunda 49 milyar 894 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Bu da bankaların geçen bir yıllık süreçte mevduata 20 milyar 378 milyon lira daha fazla faiz ödediğini ortaya koydu.

Öte yandan sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 67,4'ü mevduata verilen faizlerden oluştu.

Bankalar kredilerden 148,5 milyar liralık faiz geliri sağladı

Bankaların elde ettiği toplam faiz geliri temmuzda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 135 milyar 969 milyon liradan, 183 milyar 612 milyar liraya yükseldi. Söz konusu gelirlere en büyük katkı kredilerden alınan faizlerden geldi.

Böylece bankalar yılın ocak-temmuz döneminde kredilerden 148 milyar 459 milyon lira faiz geliri sağladı.

Söz konusu gelirin 31 milyar 883 milyon lirası tüketici kredilerinden, 5 milyar 822 milyon lirası kredi kartlarından, 20 milyar 711 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 90 milyar 43 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Net faiz geliri 80 milyar liraya dayandı

Bankacılık sektörünün temmuz sonunda faiz giderlerinin faiz gelirinin altında kalması ile net faiz gelirinin 79 milyar 317 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektörün net faiz gelirleri geçen yılın temmuz sonunda 64 milyar 276 milyon lira seviyesinde gerçekleşmişti. Bu da 2018'in temmuz sonunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net faiz gelirlerinde yüzde 23,4'lük artış elde edildiğini ortaya koydu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü
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