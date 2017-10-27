Bankaların kredileri tarıma aktı

İSTANBUL - Türk bankacılık sektörü her alanda olduğu gibi tarım sektörüne de özel kredi paketleri ile desteğini sürdürüyor. Son 10 yılda bankacılık sektörü "tarım bankacılığı" ile 3 milyon çiftçiyi barındıran tarım sektörüne kredi musluklarını aştı.

Gıda maddesi ihtiyacının karşılanmasından sanayi sektörüne ham madde sağlamasına kadar bir çok alanda kritik öneme sahip tarım sektörü, sulama sistemi ekipmanları, tohum, ekip-biçme araçları, tohum, fide, gübre, arsa/tarla alımı ile sera kurulumu gibi faaliyetler için nakde ihtiyaç duyuyor.

Bankalardan çiftçilere ücretsiz eğitim

Bankalar çiftçilere hasat dönemi ödemeli, yılda bir ödemeli gibi esnek şartlarda kredi ile ekipman, akaryakıt ve yem alımı için özel tarım kartları imkanı sunarken, ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti de veriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar 2010 yılında tarım sektörüne 22,5 milyar lira kredi desteği verirken, geçen yıl bu tutar 72 milyar liraya yaklaştı.

Geçen yılın ağustos sonu itibarıyla 68 milyar lira olan kredi bakiyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,7'lik artışla 82 milyar 858 milyon lira oldu.

Tarım sektörüne verilen destekle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan banka yöneticileri, tarıma hem kredi hem de eğitim ve danışmanlık hizmetleri olarak desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Şubelerimizi köye taşıdık"

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Deni̇zBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, 11 milyar TL'yi aşan tarım kredisi bakiyesi ve 1 milyonu aşan çiftçi müşterisi ile yüzde 12'nin üzerinde pazar payına sahip olduklarını belirtti.

Koçak, üreticilerin daha hızlı ve kolay bankacılık hizmeti alması için saha ekibinin tabletleri üreticileri yerlerinde, tarlalarında ziyaret ederek şubeyi köye taşıdıklarını söyledi.

"SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirler"

Bununla birlikte çiftçilerin bir SMS ile kredi başvurusunda bulunabildiğini ifade eden Koçak, "Tarım alanındaki inovatif çözümlerimizden bir diğeri olan üreticilerimize özel tasarladığımız 'Deniz'den Toprağa' Facebook sayfamız ile hedefimiz, üreticimizin finansal okur yazarlığını artırmak ve tarımsal danışmanlık yapmak. Çiftçimizin ürünlerini daha verimli yetiştirmeleri için tarımsal danışmanlık, hava durumu bilgileri, hibe ve destek haberleri, hasat zamanlarında ürün fiyatları ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz." diye konuştu.

Burak Koçak, ayrıca başarılı çiftçi ailelerin çocuklarına TED işbirliği ile eğitim bursu sağladıklarını sözlerine ekledi.

"Tohum şubeleri sayısı 21'e ulaştı"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz da 2007'den bu yana tarım bankacılığı alanında sundukları ürün ve hizmetlerle hem ülke tarımının gelişmesi hem de üreticilere destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

TEB KOBİ TV'de tarım sektörü çalışanları ve üreticilere yönelik sektörel güncel haberler yayını yapıldığını anlatan Boz, "2014 yılında tarım bankacılığı alanındaki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak sektöre özel yeni bir şube konsepti oluşturduk. Tarım üreticilerine hizmet vermek üzere ilkini Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde açtığımız 'Tohum Şubeleri' sayısı 21'e ulaştı. Bu şubelerde, üreticilerin ihtiyaç duyduğu bankacılık hizmetlerini çoğunluğu ziraat mühendisi olan, sektörü yakından tanıyan, üreticilerin ihtiyaçlarını bilen, deneyimli bir kadro ve şube kapasitesiyle sunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Geri ödemesiz dönem avantajı sunuyoruz"

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise banka olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladıkları bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşıladıklarını söyledi.

Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik "Ürün Ön Finansman Kredisi"ni sunduklarını belirten Oğuz, bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkanı sağladıklarını bildirdi.

Oğuz, sulama ekipmanı temini için 36 ay vadeli "Damla Sulama Kredisi", sera kurulumu ve mevcut seralarının bakımı ya da genişletilmesi için "Sera Kredisi", hisseli arsa ve yeni tarla alımları için de 84 aya kadar vadeli "Arsa-Bahçe-Tarla Alım Kredisi" sunduklarını dile getirdi.

Sıfır km ve ikinci el traktör alımları için "Traktör Kredisi", yine 0 km ve ikinci el ticari araç ihtiyaçları için "Ticari Araç Kredisi" ile uygun koşullarda finansman desteği sağladıklarını anlatan Oğuz, sıfır km ve ikinci el traktör ve ticari araçlarda 60 aya kadar vade imkanı bulunduğunu belirtti.

"Kredi bakiyemiz 3 milyar TL'ye yaklaştı"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan da tarım bankacılığı alanında sürdürülebilir büyüme kavramı çerçevesindeki stratejileriyle sistematik bir yapıyı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hizmete sunulan Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES) ve Tarım Bilgi Sistemi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sorgulama hizmeti uygulamaları tüm şubelerde kullanılabildiğini ifade eden Şencan, bu uygulamalar sayesinde, tarım kredi taleplerinin en doğru şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sözleşmeli üretimin finansmanı gibi özellikli uygulamalar, hibe destekleri içeren tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme (IPARD) kredileri ve üreticilere uygun koşullarla sunulan yurt dışı kaynaklı krediler ile de sektörü desteklemeye sürdürdüklerini anlatan Şencan, "2017 yılının ilk 6 aylık döneminde, tarım sektörüne kullandırılan nakdi kredi bakiyemiz 3 milyar TL seviyesine yaklaştı." dedi.

"Tarıma 20'dan fazla finansal ürün sunuyoruz"

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da Garanti olarak 2007 yılından bu yana, kalkınma plan ve programlarıyla uyumlu olacak şekilde tarladan sofraya tarımsal faaliyetin her aşamasında ve sektörün her kesimine yönelik finansal destek sağladıklarını söyledi.

Tarımsal işletmelerin finansmanında, üretim süreci ve sonrasına yönelik ürün ve hizmetler sunduklarını belirten Onaran, bu çerçevede, işletmelerin nakit akışını dikkate alarak hasat dönemi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri, 12 aydan 60 aya varan vadelerle "Tarım Sektör Paketi" kapsamında çiftçilere ve tarımsal işletmelere sundukları 20'den fazla finansal ürünleri bulunduklarını aktardı.

Onaran, "Çiftçiye Mortgage Ürünü" ile 120 aya kadar yine hasat dönemlerinde ödemelerini yapabilecekleri konut kredisi fırsatı sunduklarını ifade etti.

"Tarım kredilerimiz yüzde 40'ın üzerinde büyüdü"

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ise tarım bankacılığında kredi hacimlerini her geçen gün arttığını ve eylül sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre tarım kredilerinin yüzde 40'ın üzerinde büyüdüğünü belirtti.

Çiftçilerin üretim dönem ve özelliklerine uygun çok esnek planlar sundukları ifade eden Aydın, "Oluşturduğumuz dinamik yapı ile bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tavukçuluk, seracılık alanlarında üretime özel 32 farklı kredi ürününü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Elbette hizmetlerimiz bu alanlarla sınırlı değil; tarla alımı, traktör ve pick-up alımı, komple tesis yatırımları, modern basınçlı sulama yatırımları ve arıcılık destek verdiğimiz diğer alanlardan.

Tarım ve hayvancılık sektörüne verdiğimiz desteğin asıl amacı; işletmelerimizin uluslararası normlara uygun üretim tesisi haline gelerek rekabet güçlerini artırmaları. Bu kapsamanda 'Projeli Yatırım Kredileri' önem verdiğimiz alanlardan biri haline geliyor. Bu sayede işletmelerin ölçek ekonomisine uygun hale gelmesine ve daha verimli çalışan tarımsal işletmeler haline dönüştürülmesine de destek olmuş oluyoruz." şeklinde konuştu.