Bankaların 'altın günleri' ekonomiye 2,5 milyar dolar kazandırdı

İSTANBUL

Türkiye'de hükümetin desteğiyle bir yandan az olan tasarrufların artırılmasına yönelik projeler geliştirilirken, bir taraftan da yastık altında bulunan yatırımların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar geliştiriliyor. Bu kapsamda 2010 yılından bu yana hurda altının ekonomiye kazandırılması için bankaların da "Altın Günleri" uygulamasıyla çaba gösterdiği görülüyor.

Uzmanlar, Türkiye'de 5 bin tona yakın yastık altı altının bulunduğunu ve bunun değerinin 225 milyar dolara denk geldiğini belirtirken, 2011 yılından bu yana ekonomiye kazandırılan tutarın 2,5 milyar dolar civarında olduğunu kaydediyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Ayşen Esen, Türk halkının yılardır ilk tercih olarak altına yatırım yaptığını ve bu altınları genelde ekonomik sistemin dışında sakladığını söyledi.

Fiziki altın toplama uygulamasının ülke ekonomisinin menfaati için önem taşıyan bir proje olduğunu vurgulayan Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması aşamasında mekanizmanın tam işlemediğini, halkın yeterince teşvik edilmediğini dile getirdi.

Esen, İAR olarak hayata geçirdikleri hurda altın toplama faaliyetleri kapsamında bankalara çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini aktararak, şu anda 10 bankayla çalıştıklarını, 2 bankayla ise görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

'2,5 milyar dolar ekonomiye kazandırıldı'

İAR'ın 2011 yılından bu yana 55 ton altın topladığını anlatan Esen, "Bizim çalıştığımız bankalar dışında 3 banka daha yastık altındaki altınlar için çalışmalar yürütüyor. Onların da topladığı altınlar göz önüne alındığında toplam 60 ton altın, yani 2,5 milyar dolar ekonomiye kazandırıldı." dedi.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ecesoy, altın günlerinin her hafta aralıksız ve düzenli olarak yapıldığını vurgulayarak, "Bugüne kadar yaklaşık 800 ayrı şubemizde Altın Günü düzenlenmiş ve 2,5 tona yakın yastık altı altın ekonomiye kazandırılmıştır." dedi.

İş Bankası yetkilileri de "Altın mevduat hesapları aracılığıyla kaydileştirilen fiziki altınların önemli bir bölümünü ise 22 ayar altınlar oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Kuveyt Türk yetkilileri ise şu bilgileri verdi:

"Her yıl yaklaşık 2 bin Altın Günü düzenliyoruz. Belirlediğimiz 25 şubede her cuma yaptığımız altın günlerinde bugüne kadar 77 bin müşteriye ulaştık. Yastık altından ekonomiye toplam 10,5 ton altın kazandırdık. Türkiye'de ilk defa 2007'de Altın Hesabını sunan bankamızın altın hesaplarının bugünkü toplam büyüklüğü 12,5 tona ulaştı."

DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, "Bugüne kadar müşterilerimizden toplanan 5 ton fiziki altının ayar ağırlıklarına bakıldığında yüzde 61'ini 22 ayar, yüzde 26'sını 24 ayar, yüzde 8'ini 18 ayar, yüzde 4,5'ini 14 ayar ve yüzde 0,5'ini ise 8 ayar altın oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Şekerbank Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk de "Sektörde altın bankacılığı ile ilgili yaşanan gelişmelere bakıldığında yastık altında 5 bin ton altın olduğu tahmin edilmektedir. Müşterilerden bankamıza gelen altın türleri arasında da en çok 22 ayar altın öne çıkmaktadır." diye konuştu.