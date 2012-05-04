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Bankalardan ''Altın Günleri'' uygulaması

Bazı bankalar, fiziki altın toplamak için şubelerinde altın toplama günleri düzenlemeye başladı.

Bankalardan ''Altın Günleri'' uygulaması

Bazı bankalar, fiziki altın toplamak için şubelerinde altın toplama günleri düzenlemeye başladı.

04 Mayıs 2012 Cuma 11:42
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Bankalardan ''Altın Günleri'' uygulaması
İSTANBUL - Gün yapan kadınların vazgeçilmeziydi çeyrek altın... Börek, kısır, kek ve pasta eşliğinde genellikle ayda bir toplanılıp bol muhabbetin yapıldığı günün sonunda ev sahibine bırakılan çeyrek altın, fiyatındaki yükseliş nedeniyle yerini zamanla döviz, TL ya da gram altına bıraktı. 
Düğünlerindeki takıları, altın günlerindeki çeyreklerini ya da birikimleri ile aldıkları altınları saklayan kadınların ''yastık altı altın'' olarak da adlandırılan bu yatırımlarını ekonomiye kazandırmak isteyen bazı bankalar da, kadınlar gibi belli günlerde şubelerinde düzenledikleri ''altın günleri'' ile fiziki altın toplamaya başladı.
Kuveyt Türk ''Altın Toplama Günleri'', DenizBank ''Altın Yatırım Günleri'' ve Bank Asya ''Altın Kabul Günleri'' gerçekleştirirken, önümüzdeki dönemde başka bankaların da fiziki altın toplaması bekleniyor.
Bu arada, bankaların altın günlerine yeni evlenen genç çiftlerin ilgisinin daha büyük olduğu ifade ediliyor. 
Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz; şimdiye kadar yaklaşık 1,5 ton altını yastık altından çıkarıp ekonomiye kazandırdıklarını, bu yıl ise 2 ton altın toplamayı hedeflediklerini belirterek, gerçekleşen ilk çeyrek verilerine bakıldığında bu hedefin ''çok rahat bir şekilde'' gerçekleşeceğini öngördüklerini kaydetti.
Bank Asya ise bu yılın Mart ayında başladığı ''Altın Kabul Günleri''ni Haziran sonuna kadar tüm şubelerinde düzenlemeyi planlarken, yıl sonuna kadar 2 ton altını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.
DenizBank, ''Altın Yatırım Günleri'' uygulaması kapsamındaysa, Türkiye genelinde 100'e yakın şubede toplanan altınlar ile hem tabana yaygın mevduat toplamayı hem de her kesimden müşteriye ulaşabilmeyi hedefliyor.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 03:42
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