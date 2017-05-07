Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93928
ALTIN
140.116
DOLAR
3.5441
STERLIN
4.6097
EURO
3.8951
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
'TEMEL BELİRTİSİ BEL AĞRISI'
Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor
Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor
Yunus Emre kabri başında anıldı
Yunus Emre kabri başında anıldı
Kolombiya'da selden ölenler 370'e yükseldi
Kolombiya'da selden ölenler 370'e yükseldi
İlker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
lker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi

Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı.

Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:06
81 Okunma
Bankalardaki mevduat 1,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün bu yılın mart sonu itibarıyla toplam mevduatı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın mart sonunda 1 trilyon 273 milyar 197 milyon 941 bin lira olan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 19,2'lik artışla 1 trilyon 517 milyar 929 milyon 652 bin liraya yükseldi. 

İstanbul, yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk sırada yer aldı. İstanbul ve 221,7 milyar lira ile Ankara, 100 milyar liranın üzerinde mevduata sahip 2 kent olarak dikkati çekerken, 16 ilde 10 milyar liradan 99 milyar liraya kadar mevduat tutarı söz konusu oldu.

Bayburt, 387,6 milyon lira ile mevduatta son sırada yer aldı. Bayburt'u Ardahan, Kilis, Gümüşhane ve Muş takip etti.

7 kent 5-10 milyar lira mevduata sahip 

Verilere göre, 5 milyar lira üzeri ve 10 milyar lira altında mevduat sahibi kentler arasında en fazla mevduata 9,5 milyar lira ile Tekirdağ sahip oldu. Söz konusu aralıktaki diğer 6 kent Samsun, Trabzon, Sakarya, Zonguldak, Diyarbakır ve Çanakkale olarak sıralandı.

1 milyar liranın altında mevduata sahip il sayısı 10 oldu.

Adıyaman artışta, Nevşehir azalışta lider

BDDK verilerine göre, Mart 2016-Mart 2017 dönemleri kıyaslandığında kentler arasında mevduatını en fazla artıran yüzde 72,7 ile Adıyaman oldu. Adıyaman'ı yüzde 48,5 ile Gaziantep, yüzde 46,5 ile Kilis ve yüzde 41,1 ile Kocaeli takip etti.

Söz konusu dönemde toplam mevduatı en fazla azalan kent ise yüzde 4,5 ile Nevşehir olarak gerçekleşti. Nevşehir'i yüzde 3,8 ile Bayburt ve yüzde 1,2 ile Kırşehir izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Banka MevduatMevduat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi
Cep telefonu satışlarında rekor beklentisi
Avokado üretimi talebe yetmiyor
Avokado üretimi talebe yetmiyor
TOKİ terörün yıktığını yeniden inşa ediyor
TOKİ terörün yıktığını yeniden inşa ediyor
Gıda enflasyonunu düşürecek radikal kararlar geliyor
Gıda enflasyonunu düşürecek radikal kararlar geliyor
İhracatçıların Rusya beklentisi
İhracatçıların Rusya beklentisi
Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor
Brent petrol 48 doların altında işlem görüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ