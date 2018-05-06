Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi
Altay’da şampiyonluk coşkusu
Altay’da şampiyonluk coşkusu
Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı
Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı

Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

Bankalardaki altın hesapları, ilk çeyrekte miktar bazında azalış kaydetmesine rağmen, altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle 24 milyar 773 milyon lirayla rekor seviyeye ulaştı.

Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

Bankalardaki altın hesapları, ilk çeyrekte miktar bazında azalış kaydetmesine rağmen, altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle 24 milyar 773 milyon lirayla rekor seviyeye ulaştı.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:08
0 Okunma
Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

İSTANBUL -  Küresel ekonomideki çalkantıların devam ettiği yılın ilk çeyreğine, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması damga vurdu. 

Tüm bunlar, tarihler boyu cazibesini yitirmeyen altının fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, bu durum ton bazında düşüş kaydedilmesine rağmen bankaların altın hesaplarının tutar bazında rekor seviyeye çıkmasına neden oldu.

Yurt içinde altının gram fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek ilk çeyreği yüzde 6,1'lik artışla 168,5 liradan tamamladı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.303,2 dolardan 1.325,5 dolara çıkarak yüzde 1,7 değer kazandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları ise ilk çeyrekte 24 milyar 773 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece altın hesapları, rekor seviyeye ulaşılan geçen yıl sonundan daha yüksek bir seviyeye çıktı. Bu rakamın 24 milyar 168 milyon lirası yurt içi, 605 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Bankalarda 146,7 ton altın var 

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mart ayının son işlem gününü 168 bin 900 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ilk çeyrek sonunda 146,7 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son üç ayda 6,9 tonluk azalış gerçekleştiğine işaret etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BankaAltın HesaplarıRekorÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ofis ve mağaza kiraları yüzde 22 geriledi
Ofis ve mağaza kiraları yüzde 22 geriledi
ÖYK'den 5 şeker fabrikasının satışına onay
ÖYK'den 5 şeker fabrikasının satışına onay
Bankacılık sektörünün aylık karı ilk kez 5 milyar lirayı aştı
Bankacılık sektörünün aylık karı ilk kez 5 milyar lirayı aştı
Bakanlar Kurulu'ndan vergi düzenlemesi
Bakanlar Kurulu'ndan vergi düzenlemesi
Rusya'nın domates üretimi artıyor
Rusya'nın domates üretimi artıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı
Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı
Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti
Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti
'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'
'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ