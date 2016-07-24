Bankalar vergide hız kesti

Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde yer alan 18 bankaya 2015 için tahakkuk ettirilen vergi tutarı, bir önceki yıla göre 3 milyar lira azalarak 6,8 milyar liraya geriledi.

AA muhabirinin 2015 Vergi̇lendi̇rme Dönemi̇ Kurumlar Vergi̇si̇ Mükellefleri̇ Türki̇ye Geneli̇ İlk 100 Sıralaması Listesi'nden derlediği bilgilere göre, 2014'te anılan listede 23 banka yer alırken, geçen yıl itibarıyla bu sayı 18'e düştü. Bu kapsamda Denizbank, Şekerbank, Alternatifbank, ING Bank ve Anadolu Bank liste dışında kalan bankalar oldu.

2015'te listeye giren 7'si kamu bankası olmak üzere 18 bankaya tahakkuk ettirilen vergi tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,5 azalarak 9,8 milyar liradan 6,8 milyar liraya indi. Söz konusu azalışta, 11 bankaya tahakkuk ettirilen vergi tutarındaki gerileme etkili oldu.

Halkbank'a tahakkuk ettirilen vergi tutarı, yüzde 86 azalarak 902,5 milyon liradan 127 milyon seviyelerine düştü. İş Bankasına tahakkuk ettirilen vergi yüzde 68 azalırken, Ziraat Bankasındaki düşüş yüzde 51 olarak gerçekleşti.

En hızlı artış Merkez Bankasında

Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinin zirvesindeki Merkez Bankasına tahakkuk ettirilen vergi tutarı ise bir yılda yüzde 61 artarak 1,5 milyar liradan 2,3 milyar lira düzeyine ulaştı. Merkez Bankası, böylece bankalar arasında kendisine tahakkuk ettirilen vergi tutarı en hızlı artan kurum olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası yüzde 35, Kuveyt Türk Katılım Bankası da yüzde 32 artış ile Merkez Bankasını takip etti.

Geçen yıl tahakkuk ettirilen vergi tutarı artan banka sayısı toplamda 7 oldu.