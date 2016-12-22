Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (

BDDK

) Başkanı

Mehmet Ali Akben

, kurum olarak

döviz

le yaptıkları bir sözleşme bulunmadığını, kira sözleşmelerinde de TL'ye döndüklerini bildirdi.

Türk lirasını desteklediklerini ifade eden Akben, tüm ödemelerini ve anlaşmalarını gözden geçirerek dövizle yaptıkları herhangi bir işlem olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Akben, döviz konusunda bankaları takip ettiklerini belirterek, "Bu hafta ilk hareketleri görürüz. Dövize olan ilgi, döviz hesaplarındaki artış, azalış ne olmuş, onu görürüz." dedi.

"Bankalardan TL'ye dönülmesi konusunda destek gördük"

Mehmet Ali Akben, bankalardan TL'ye dönülmesi konusunda destek gördükleri ifade ederek, "Nasıl ki ülkeye, vatana, toprağa sahip çıkılıyorsa yerli paraya da sahip çıkılacak." dedi.

Akben, bankaların yabancı para net genel pozisyon oranlarının izlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu pozisyonlara yönelik sınır var. Bu sınırdan dolayı bankalar buna uymak, biz de onları takip etmek zorundayız. Şu anda bankalarımız öz kaynaklarında döviz limitlerini aşmış değiller, dövize yönelmiş değiller, o sınırın içindeler. Yani bankalar şu anda dövize yönelmiş, dövize yatırım yapar pozisyonda değiller. Bu önemli. Çünkü en büyük döviz alıcısı bankalar da olabilir."

AA