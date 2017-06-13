Bankalar bayram kredisi için kampanyalar yapmaya başladı

Bankalar, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik kredi kampanyaları düzenliyor.

Geleneksel hale gelen kredi kampanyaları kapsamında alışveriş ve tatil planlayan tüketicilerin ihtiyaçları yüzde 1,14'ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri ile karşılanıyor.

Alınan bilgiye göre, bayram kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.

Bireysel müşterileri için ihtiyaç kredilerinin yanında bazı bankalar da taşıt, esnaf ve işletmelere özel kampanyalar düzenliyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank'ın "Kredi Finansçıdan Alınır!" kampanyasında her tutarda kredi 3 ay erteleme seçeneğiyle sunuluyor.

Müşteriler, QNB Finansbank'tan günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 48 ay vadede 15 bin TL kredi kullanabiliyor.

Odeabank

Odeabank, 3 ay taksit erteleme seçeneğiyle Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyası başlattı. 22 Haziran'a kadar geçerli kampanyaya SMS ile başvuru yapılabiliyor.

48 ay vadeye kadar sunulan bayram kredisinde en uygun faiz oranı ve ödeme seçenekleri müşteri skorlaması yöntemi ile belirleniyor.

Yapı Kredi'den günde 10 TL ödemeli kredi

Yapı Kredi'nin, bu döneme özel başlattığı bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile günde 10 TL ödeyerek 10 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.

Akbank'tan 3 ay ödeme ertelemeli kredi

Akbank'ın bayrama özel yüzde 1,23'ten başlayan faiz oranıyla sunduğu ihtiyaç kredisi kapsamında müşteriler, ödemelerini 3 ay erteleyebiliyor.

Müşteriler, 30 Haziran'a kadar kampanyadan faydalanabilecek.

Garanti Bankası

Garanti Bankası'nın geleneksel bayram kredisi kampanyası kapsamında, yüzde 1,29'dan başlayan faiz ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.

İş Bankası'ndan 100 bin liraya kadar kredi imkanı

İş Bankası, "Geleneksel Bayram Kredisi" kampanyasıyla bireysel tüm ihtiyaçlar için değişik vade ve tutarlarda kredi seçenekleri sunuyor.

4 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında 48 ay vadede günde 5 TL'ye 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar kredi imkanından yararlanmak mümkün olacak.

DenizBank'tan günde 1 liradan başlayan taksitlerle kredi

DenizBank, bayramda tüm finansal ihtiyaçlar için günde 1 TL'den başlayan taksitlerle kredi kullandırıyor.

Söz konusu kampanya için 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Şekerbank'tan "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası

Şekerbank, ramazan ayında nakit ihtiyacı artan esnaf ve işletmelere özel finansman imkanı sunuyor.

Banka, "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası ile esnaf ve işletmelerin nakit ihtiyaçlarını 36 aya varan vadeler ve 3 ay taksit erteleme seçeneğiyle, masrafsız olarak karşılıyor.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), "Günde 10 TL'ye 10 bin TL" ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında kredi kullanan TEB müşterileri, farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarını ödeme güçlerine göre farklı vadelerde geri ödeyebilecek.

3 ay ötelemeli ve 48 aya varan vade seçenekleriyle Ramazan Bayramı'na özel sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası, 30 Haziran'a kadar devam edecek.

Vakıfbank'tan hem bayram hem taşıt kredisi

VakıfBank, müşterilerinin bayram ihtiyaçlarına yönelik farklı vade ve ödeme seçeneklerine sahip kredi kampanyaları başlattı.

Banka, "Geleneksel Bayram Kredisi" ile 90 bin TL'ye, "Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi" ile de 250 bin TL'ye kadar 48 aya varan vade seçenekleriyle kredi imkanı sunuyor.

VakıfBank'ta kamu çalışanları yüzde 1,14'ten başlayan, emekliler ve özel sektör çalışanları ise yüzde 1,16'dan başlayan faiz oranlarıyla bin TL ile 90 bin TL arasında "Geleneksel Bayram Kredisi"ni kullanabiliyor.

Bankanın bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler için hazırladığı "Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi" de yüzde 1,11'den başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor.