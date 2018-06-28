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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Haziran ile biten haftada 16 milyar 306 milyon 142 bin lira azalarak 1 trilyon 973 milyar 955 milyon 962 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Haziran ile biten haftada 16 milyar 306 milyon 142 bin lira azalarak 1 trilyon 973 milyar 955 milyon 962 bin liraya geriledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:39
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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 22 Haziran ile biten haftada 16 milyar 306 milyon 142 bin lira azaldı. Söz konusu haftada 1 trilyon 973 milyar 955 milyon 962 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,82 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,06 azalışla 992 milyar 986 milyon 485 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,90 yükselişle 874 milyar 197 milyon 30 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 5 milyar 249 milyon dolar azalarak 198 milyar 977 milyon dolara indi. Bunun 184 milyar 959 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 18 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 152 milyar 63 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 289 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 432 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 175 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler yükseldi 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,42 artışla 399 milyar 421 bin liraya yükselirken, taksitli ticari krediler yüzde 0,1 azalışla 364 milyar 370 milyon 882 bin liraya geriledi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,89 azalarak 119 milyar 481 milyon 830 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 185 milyar 881 milyon 485 bin lirası konut, 6 milyar 66 milyon 731 bin lirası taşıt ve 207 milyar 448 milyon 483 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 22 Haziran ile biten haftada 6 milyar 844 milyon 693 bin lira artarak 2 trilyon 301 milyar 809 milyon 15 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,06 artış gösterdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık SektörüMevduat
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