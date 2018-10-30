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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,2 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, eylülde Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 4,2 trilyon lira, dönem net karı da 42,2 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,2 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, eylülde Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 4,2 trilyon lira, dönem net karı da 42,2 milyar lira oldu.

30 Ekim 2018 Salı 16:25
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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,2 trilyon lira oldu

İSTANBUL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 210 milyar 793 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, eylül ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, eylül ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 210 milyar 793 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 952 milyar 951 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 587 milyar 666 milyon lira, menkul değerler 489 milyar 476 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 29,3, krediler yüzde 23,3 ve menkul değerler toplamı yüzde 21,9 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, eylülde yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşti. 

Sektörün dönem net karı 42 milyar 175 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat eylülde geçen yıl sonuna göre yüzde 24,9 artarak 2 trilyon 136 milyar 570 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 13,9 artarak 408 milyar 943 milyon liraya ulaştı. Eylül 2018 döneminde sektörün dönem net karı 42 milyar 175 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,1 seviyesinde gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık SektörüBddk
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