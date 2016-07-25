Bank Asya'da tasfiye süreci başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Bank Asya ile ilgili faaliyet izninin kaldırılmasının tasfiye sürecinin başlaması anlamına geldiğini bildirdi.





Bank Asya'nın faaliyet izni kaldırıldı

TMSF'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, konuyla ilgili ilave açıklamaların gerektikçe yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, Asya Katılım Bankası AŞ'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 29 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. fıkrasının b bendi hükmü gereğince BDDK'ca TMSF’ye devredilmiş, Kanunun 107. maddesi kapsamında faaliyetlerine devir tarihinden itibaren TMSF’nin kontrolü altında devam eden bankaya ilişkin çözümleme süreci olumsuz neticelendiğinden, 18 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş idi. Gelinen son aşamada, TMSF Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 tarih ve 143 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası gereğince bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının BDDK’dan talep edilmesine karar verilmiş, TMSF’nin bu talebi üzerine alınan 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı BDDK kararıyla Asya Katılım Bankası AŞ'nin faaliyet izni kaldırılmıştır. Alınan bu karar, bankanın 5411 sayılı Kanun gereğince TMSF tarafından yürütülecek tasfiye sürecinin başlaması anlamına gelmektedir."