Asya Katılım Bankası

nezdindeki sigortalı katılım fonlarının,

Vakıf Katılım Bankası

aracılığıyla hak sahiplerine ödenmesine başlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası uyarınca faaliyet izni kaldırılan ve buna istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hakkında anılan kanunun 106. maddesi kapsamında işlemler tesis edilmeye başlanmış olan Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin liraya kadar olan bölümü, hak sahiplerine TL cinsinden ödendi.

Asya Katılım Bankası'nda hesabı döviz ve kıymetli maden cinsinden olan hak sahiplerine, yabancı para birimi veya kıymetli maden cinsinden ödeme yapılmıyor.

Ödenecek katılım fonu tutarlarının belirlenmesinde 22 Temmuz 2016 itibarıyla Asya Katılım Bankası'ndaki hesaba ilişkin veriler esas alındı.

Bank Asya süreci

Bank Asya, 24 Ekim 1996'da Altunizade'deki Merkez Şubesi'yle sektöre giriş yaptı.

BDDK, kurulun 3 Şubat 2015 tarihli ve 6187 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası AŞ'deki imtiyazlı pay sahipleri açısından kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının banka tarafından sunulamadığı gerekçesiyle mezkur ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

BDDK, 29 Mayıs 2015'te aldığı 6318 sayılı karar ile de Bank Asya'nın "temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini" TMSF'ye devretmişti.

Fon Kurulu tarafından satışa çıkarılan, ihale süresinin de uzatılmasına karşın herhangi bir teklif gelmeyen Bank Asya'nın, BDDK'nın 22 Temmuz 2016 kararı gereğince 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107'nci maddesinin son fıkrası çerçevesinde faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmişti.

AA