Bank Asya hisseleri azami 6 ay işleme kapalı kalacak

Borsa İstanbul'da işlem gören Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) pay piyasasındaki işlem sırasının kapalılık halinin azami 6 ay süreyle devam edeceği bildirildi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan duyurusunda 15 Temmuz'da işlem sırası kapatılan Bank Asya'nın, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu dikkate alınarak işlem sırasının kapalılık halinin azami 6 ay süreyle devam etmesine karar verildiği belirtildi.

Bank Asya hisseleri, 15 Temmuz'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yapacağı hisse satış ihalesi sonuçlanıncaya kadar işleme kapatılmıştı. TMSF ihalenin ardından yaptığı açıklamada Bank Asya hisseleri için herhangi bir teklif sunulmadığını belirtirken, 18 Temmuz'da da bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini bildirmişti.