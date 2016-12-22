ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Balıkesir ve Ordu'da kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, Balıkesir Dursunbey OSB ve Ordu Ünye OSB'lerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 1 milyon 20 bin metrekare alana karma OSB kurulduğunu belirten Özlü, bölgenin şehre önemli kazanımlar sağlayacağına söyledi. Dursunbey OSB'nin kurucu ortakları hakkında bilgi veren Özlü, "Balıkesir Dursunbey OSB yüzde 60 katılım payı ve 9 üye ile Dursunbey Belediyesi, yüzde 20 katılım payı ve 3 üye ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 6 katılım payı ve 1 üye ile Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 7 katılım payı ve 1 üye ile Balıkesir Sanayi Odası, yüzde 7 katılım payı ve 1 üye ile Balıkesir Ticaret Odasından oluşuyor." dedi.

Özlü, Balıkesir Dursunbey OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle gelecek süreçte yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı oluşturacağını ifade etti.

Ordu Ünye OSB

OSB'lerin ekonomiye katkısına işaret eden Özlü, bakanlık olarak her bölgeye ve şehre ihtiyacına uygun OSB kurabilmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Özlü, bu kapsamda Ordu'nun Ünye ilçesine de karma OSB kurduklarını kaydetti. OSB'nin 560 bin metrekarelik alanı kapladığına işaret eden Özlü, "Ordu Ünye OSB yüzde 40 katılım payı ve 6 üye ile Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 26 katılım payı ve 4 üye ile Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüzde 20 katılım payı ve 3 üye ile Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, yüzde 14 katılım payı ve 2 üye ile Ünye Belediyesi'nden oluşuyor." diye konuştu.

Ordu Ünye OSB'nin, tam kapasite faaliyete geçmesiyle gelecek süreçte yaklaşık 2 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağının altını çizen Özlü, OSB kurmaya ve OSB'lerin daha fazla iş olanağı yaratması için titizlikle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AA