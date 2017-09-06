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Balık fiyatları yarı yarıya düştü

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından, Bartın'da balık fiyatlarında yarı yarıya düşüş yaşandı.

Balık fiyatları yarı yarıya düştü

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından, Bartın'da balık fiyatlarında yarı yarıya düşüş yaşandı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:01
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Balık fiyatları yarı yarıya düştü

BARTIN

Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle palamut, mezgit, barbunya ve istavritin tezgahlardaki yerini almasının ardından, balık fiyatlarında yarı yarıya düşüş yaşandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde av sezonu başlamasına rağmen, 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle gecikmeli denize açılan balıkçı tekneleri, limana az miktarda da olsa avladıkları palamut, mezgit, barbunya ve istavrit ile döndü.

İlçede yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Alpay Anar, gece avında ay ışığı olmasının avlanmayı olumsuz etkilediğini ve gündüz avı için de havaların uygun olmadığını söyledi.

Bol miktarda av için 1 hafta 10 gün bekleyeceklerini ifade eden Anar, "Gece avı için ay ışığı olduğundan yakamoz olur ve av yapılamaz, gündüzleri de denizin soğuk olması lazım. Bunlar olmayınca biz de şu an av ve tekne tamirine devam ediyoruz. Şu anda trol avı yapanlar var, onlar da 1-2 kasa balıkla dönebiliyorlar. İlk etapta bol miktarda lüfer, palamut ve çinekop avlamayı umuyoruz. Kasım gibi de hamsi avı başlar. Ama şu anda ay karanlığını beklemek zorundayız." diye konuştu.

Balıkçı Ali Çevik de av için ay karanlığını beklediklerini belirterek, şu anda sadece trol avı yapanların az miktarda av yapabildiğini söyledi.

İlçede balıkçılık yapan Necmettin Yılmaz, trol ve gırgırla istavrit, barbunya, palamut, mezgit avlandığını ve teknelerin de sayılı kasalarla dönebildiklerini söyledi.

Balığın bollaşması için havaların soğumasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Tabii bolluk olmamasına rağmen fiyatlar yarı yarıya düştü. Sezondan önce 40 lira olan barbunya 20, 35 lira olan mezgit 20, 20 liradan satılan istavrit 7 buçuk liraya düştü. Etin kilosu 50 lirayken balık 7 buçuk lira. Maddi durumu olanın da olmayanın da en büyük gıdası." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, vatandaşların balıkçı tezgahlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Balık FiyatlarıDüşüşDenizAv Yasağı1 Eylül
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