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'Balık fiyatları en az yüzde 50 ucuzlayacak'

Yarın başlayacak av sezonuyla balıkların en az yüzde 50 ucuzlayacağını belirten sektör temsilcileri, bu yıl sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

'Balık fiyatları en az yüzde 50 ucuzlayacak'

Yarın başlayacak av sezonuyla balıkların en az yüzde 50 ucuzlayacağını belirten sektör temsilcileri, bu yıl sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:14
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'Balık fiyatları en az yüzde 50 ucuzlayacak'

İSTANBUL - Sektör temsilcileri, 15 Nisan'da sona eren ve 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal, yeni sezona ilişkin tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını belirterek, 1 Eylül'de "vira Bismillah" diyeceklerini söyledi.

Araya Kurban Bayramı'nın girmesiyle balıkçıların denize çıkmasının 5 Eylül'ü bulabileceğini dile getiren Kartal, bazı balıkçıların bu yönde karar aldığını aktardı.

Kartal, temmuzda yeni sezona ilişkin yaptıkları çalışmalarda sonucun çok iyi geldiğini aktararak, yeni sezon için umutlandıklarını, ancak aradan geçen sürede bazı türlerde olumsuzluk gördüklerini söyledi.

Erdoğan Kartal, "Araştırmalarımıza göre bu yıl hem Karadeniz'de hem de Marmara'da hamside sıkıntı olacakmış gibi görünüyor. Hamside verimin düşmesini bekliyoruz. Hava şartlarına göre bu durum değişebilir ancak iki denizde de sıkıntılı olacak." dedi.

Palamutun geçen yıl rekor düzeyde tutulduğunu ve çok bereketli bir sezon geçirildiğini anımsatan Kartal, bu sezonda da bu balık türünün olmasını beklediklerini ifade etti.

"Fiyatlar en az yüzde 60 ucuzlar"

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum, şu anda hava şartlarının da istenildiği gibi gitmemesi nedeniyle balığın çok pahalı olduğunu kaydederek, perakendede fiyatların çok yükseldiğini söyledi.

Kolisi 15-20 liraya satılan sardalyanın şu anda 250 liraya kadar çıktığını dile getiren Mazlum, balık fiyatlarının sezon açılmasıyla birlikte düşeceğini aktardı.

Mazlum, "Şu anki fiyatları baz almak çok yanlış, onları baz alarak söylemiyorum ama sezon başlayınca balıklarda kesinlikle yüzde 60 indirim olur." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Balık FiyatlarıUcuzlayacak
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