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Baklava ile kadayıfı buluşturduğu lezzet

Şanlıurfa'da bir tatlı imalatçısının baklava ile kadayıfın karışımından elde ettiği ve "Kadlava" adıyla tescil edilen tatlıya müşteriler rağbet gösteriyor.

Baklava ile kadayıfı buluşturduğu lezzet

Şanlıurfa'da bir tatlı imalatçısının baklava ile kadayıfın karışımından elde ettiği ve "Kadlava" adıyla tescil edilen tatlıya müşteriler rağbet gösteriyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:12
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Baklava ile kadayıfı buluşturduğu lezzet

Şanlıurfa'da, bir tatlı imalatçısının baklava ile kadayıfın karışımından elde ettiği ve "Kadlava" adıyla tescil edilen tatlı ilgi görüyor.

Lezzetli yemekleri ve zengin yöresel mutfak kültürünün hakim olduğu kentte, sofraların vazgeçilmezleri arasında, çeşit çeşit tatlılar da ön plana çıkıyor.

Şanlıurfalı tatlı imalatçısı Sadık Badıllı, sıcak havanın tatlı satışlarını olumsuz etkilemesi üzerine yeni arayışlarına girdi.

Badıllı, baklavanın üst ve kadayıfın alt kısmını birleştirdiği, müşteriler tarafından kısa sürede sevilen tatlıyı Türk Patent ve Marka Kurumuna "Kadlava" adıyla tescil ettirdi.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki iş yerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulan lezzet, kısa sürede ilgi görmeye başladı.

Ürünün kilogramı da baklava ile tatlının ortalama fiyatı olan 35 liradan satılıyor.

"İki lezzeti bir arada tatma keyfi"

İmalatçı Sadık Badıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldan bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Şanlıurfa'ya yeni bir lezzet kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Badıllı, yeniliklere açık olan bölge insanının kısa sürede ortaya konulan lezzeti beğendiğini anlattı.

Tatlı kültürünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sofralarda ayrı bir yeri bulunduğunu ifade eden Badıllı, şunları kaydetti:

"Ürün özellikle yazın favori tatlıları arasında. Her ikisi de 7 harften oluşan baklava ile kadayıfın hem adını hem de yapılışını birleştirerek bu lezzeti ortaya çıkardık. Baklavada asıl olan yufka diğerinde ise ana öge tel kadayıf. Özellikle yaz aylarında tatlı insanlar üzerinde rehavete neden oluyor. Baklavada özellikle bir şire ağırlığı söz konusu olduğundan tüketimi kolay olmuyor. Kadayıf ise sıcak tüketilmesi gerektiğinden yine yaz aylarında pek tercih edilmiyor. Ben de 30 yıllık iş tecrübeme dayanarak daha hafif ve değişik bir tatlı yapmaya karar verdim. Kadayıf ve baklavayı bir araya getirerek ortaya çıkardığımız kadlava yoğun ilgi görüyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaBaklavaKadayıfKadlava
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