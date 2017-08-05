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Baklava ihracatının geliri 24 kat arttı

Milli tatlı baklava, son yıllarda artan ihracatıyla da dikkati çekiyor. Japonya'dan ABD'ye 65 ülkeye direkt baklava ihraç eden Türkiye'nin, buradan elde ettiği gelir 15 yılda 24 kat arttı.

Baklava ihracatının geliri 24 kat arttı

Milli tatlı baklava, son yıllarda artan ihracatıyla da dikkati çekiyor. Japonya'dan ABD'ye 65 ülkeye direkt baklava ihraç eden Türkiye'nin, buradan elde ettiği gelir 15 yılda 24 kat arttı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
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Baklava ihracatının geliri 24 kat arttı

İhracatını her geçen yıl kilogram ve gelir açısından artıran Türkiye, son 5 yılda yurt dışına 2 bin tondan fazla baklava satışı gerçekleştirdi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, 2001 yılında 58 ton olan baklava ihracatının son 15 yılda 10 kat artarak 2016'da 575 tona ulaştığını belirtti ve "Buradan elde edilen gelir 240 bin dolardan 5 milyon 750 bin dolara çıktı. Yani 24 kat arttı." dedi.

Mehmet Yıldırım, Türkiye'de günde bin ton baklava üretildiğini kaydederek, yıllık rakamın ortalama 365 bin ton olduğunu söyledi.

Türkiye'de baklavanın kilogramının 10-12 liradan başladığını, bu fiyattaki baklavaların da yenilebileceğini dile getiren Yıldırım, burada ucuzluğun sebebinin makine üretimi ve ucuz hammadde olduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye genelinde 25-30 bin baklava üreticisinin bulunduğu kaydederek, en çok üreticinin İstanbul'da, en çok kaliteli üreticinin ise İstanbul ve Gaziantep'te bulunduğunu bildirdi.

İç piyasada son dönemde normal ve kaliteli baklava satışlarının arttığını ifade eden Yıldırım, kaliteli üretimin artmasının ihracata da yansıdığını aktardı.

Yıldırım, son 5 yılda toplamda 2 bin 27 ton baklava ihraç edildiği bilgisini verdi.

"Dünyanın 65 ülkesine direkt baklava ihraç ediyoruz"

Yıldırım, baklavanın artık donuk şekilde çok uzak ülkelere taze bir şekilde gönderilebildiğini kaydederek, kaliteden ödün vermeden dünyanın en uzak noktasına bile baklava gönderdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin halihazırda 65 ülkeye direkt baklava ihraç ettiğini dile getiren Yıldırım, bu ülkelerin başında Almanya, İsviçre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini söyledi.

"Japonya'dan ABD'ye, Afrika'dan Orta Doğu'ya dünyanın tam 65 ülkesine direkt baklava ihraç ediyoruz." diyen Yıldırım, hızlı tüketilmesi gereken bir gıda ürününün bu kadar ülkeye direkt gönderilmesinin bile bir başarı olduğunun altını çizdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Baklava Ve Tatlı Üreticileri DerneğiBAKTADBaklava Ihracatı
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