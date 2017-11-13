Bakanlık 'ucuz et' konusunda tarafları bir araya getirecek

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, ucuz et satışının iki market üzerinden yapılmasının sektörde haksız rekabete yol açtığını savundu.

Ucuz et satışı konusundaki talep ve şikayetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'e ilettikleri bilgisini veren Ulu, bakanlığın, ucuz et konusundaki mağduriyetlerin farkında olduğunu ve şikayetlere hak verdiğini aktardı.

Ulu, "Bakanlık ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getirecek. Yakın gelecekte yapılacağını umduğum toplantıdan herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Sorunların çözümü için en kısa zamanda formül bulunacağını düşündüğünü kaydeden Ulu, İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyenin bin 506 marketinin bulunduğunu, ülke genelinde ise yerli marketlerin 3 bin 500 noktada tüketici ile buluştuğunu anlattı.

Ulu, bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halka sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.