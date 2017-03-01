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'Bakanlık desteği kentsel dönüşümü hızlandıracak'

İnşaat sektör temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca binasını dönüştürmek isteyenlere kredi verilmesinin kentsel dönüşümü ciddi anlamda hızlandıracağı, sektöre hareket getireceği ve istihdamı artıracağı görüşünde.

'Bakanlık desteği kentsel dönüşümü hızlandıracak'

İnşaat sektör temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca binasını dönüştürmek isteyenlere kredi verilmesinin kentsel dönüşümü ciddi anlamda hızlandıracağı, sektöre hareket getireceği ve istihdamı artıracağı görüşünde.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:22
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'Bakanlık desteği kentsel dönüşümü hızlandıracak'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan "Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği"ne göre, hak sahiplerinden, konut ve iş yerini kendi imkanlarıyla yapmak veya edinmek isteyenlere bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilecek.

Konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde 25'i peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak 3 eşit taksitte hak sahibinin hesabına aktarılacak.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı ve Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören,yönetmeliğin hükümlerinin çok faydalı olduğunu belirterek, yeşil alanı, okulu, kreşi, hastanesi gibi sosyal ve kültürel donatı alanları yeterli olan yerlerde kentsel dönüşümün riskli yapıların tek tek yenilenmesi şeklinde olduğunu anımsattı.

Öngören, "Bir apartmanda 10 daire var ve 8 tanesinin durumu bankadan dönüşüm kredisi almaya uygun ancak iki tanesi kara listeye girdiğinden veya teminat sorunu sebebiyle kredi alamayınca, tüm bina için inşaat maliyeti karşılanamadığından bina yenilenemiyordu." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'daki 50 bin yapı riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, "İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına dair, "Riskli 50 bin civarında yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında 250 bin konut ediyor." şeklindeki sözlerini hatırlatan Öngören, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmar artışı olmayan alanlar riskli yapı kentsel dönüşümünde yüzde 50-60 gibi. Bakanlık desteği başta buralarda olmak üzere kentsel dönüşümü ciddi anlamda hızlandıracak. Ben yüzde 20 civarında hızlandıracağını düşünüyorum. Kilitlenen sistemi doping etkisiyle açacak. Ayrıca bu kredi belediyelerin üstündeki kentsel dönüşüme ek kat ve imar hakkı verilmesi yönündeki baskıyı da azaltacak. Mahallelerin şu anki nüfus yoğunluğunda ve alçak katlı dönüşmesini sağlayacak ve şehrin ulaşım, su, doğalgaz gibi altyapısının, donatı alanlarının yetersiz kalmasını engelleyecektir."

"Kentsel dönüşüm en öncelikli konulardan

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, İstanbul'da kentsel dönüşümün en öncelikli konulardan olduğunu belirterek, şehirde ciddi bir şekilde riskli yapı stokunun bulunduğunu söyledi.

"Sektörü hareketlendirecek, istihdamı artıracak"

İstanbul'da kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçelerden Esenler'in İnşaat Müteahhitleri Derneği (ESİNDER) Başkanı Özkan Ercan, yönetmelikle gelen desteğin kentsel dönüşüm konusunda büyük önem arz ettiğini söyledi.

Başkan Ercan, "Bakanlık tarafından binasını dönüştüreceklere verilecek bu kredi kentsel dönüşümü ciddi anlamda hızlandıracağı gibi sektöre de büyük hareket getirecek. Bilindiği üzere 2 milyon kişiyi istihdam eden inşaat sektörü en az 200 alt sektörü etkiliyor. Bu sektörlere de hareket getirecek. İstihdamı artıracak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıProf. Dr. Gürsel ÖngörenİNDERNazmi DurbakayımKentsel Dönüşüm
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