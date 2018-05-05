Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...

Bakanlar Kurulu'ndan vergi düzenlemesi

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

Bakanlar Kurulu'ndan vergi düzenlemesi

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:42
13 Okunma
Bakanlar Kurulu'ndan vergi düzenlemesi

Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi.

Kadın çalışanlar için işverenlerce dışarıdan alınan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti kapsamında sağlanan gelir vergisi istisnası, her bir çocuk için aylık brüt asgari ücretin yüzde 15'inden yüzde 50'sine çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yüksek alkollü içecekler arasındaki vergisel farklılık kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKDV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖYK'den 5 şeker fabrikasının satışına onay
ÖYK'den 5 şeker fabrikasının satışına onay
Bankacılık sektörünün aylık karı ilk kez 5 milyar lirayı aştı
Bankacılık sektörünün aylık karı ilk kez 5 milyar lirayı aştı
Rusya'nın domates üretimi artıyor
Rusya'nın domates üretimi artıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı
Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı
Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti
Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti
'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'
'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'
Türk zeytinyağına imaj önerisi
Türk zeytinyağına imaj önerisi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ