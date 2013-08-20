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Bakan Yıldız güneş enerjili araba kullandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Avustralya’daki uluslararası yarışmaya katılmak için tasarladıkları "ARIBA 6" isimli aracı kullandı.

Bakan Yıldız güneş enerjili araba kullandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Avustralya’daki uluslararası yarışmaya katılmak için tasarladıkları "ARIBA 6" isimli aracı kullandı.

20 Ağustos 2013 Salı 16:52
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Bakan Yıldız güneş enerjili araba kullandı
ANKARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avustralya’da uluslararası yarışmaya katılacak "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Enerjisi Arabası"nı tasarlayan öğrencileri bakanlıkta kabul etti.
Kendisinin de İTÜ mezunu olduğunu ifade eden Yıldız, heyecan verici bir gün yaşadıklarını, öğrencilerin beraberlerinde ticarileşmesinden ümitli oldukları güneş enerjisiyle çalışan bir arabayı getirdiklerini söyledi.

Yıldız, öğrencilerin çalışmasını Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir proje olarak gördüklerini vurguladı.

"Güneşin başımızın üzerinde yeri var. Normalde güneş yakar ama inşallah bizim cebimizi serinletecek" diyen Yıldız,  güneş enerjisinde 600 megavatlık lisans için piyasaya açıldıklarını bunun yaklaşık 15 katı, yani 9 bin megavata yakın müracaat geldiğini bildirdi.

Konya, Karaman, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa gibi güneşi son derece net alan illerde güneş santrallerinin önünü açtıklarını anlatan Yıldız, lisansa tabi olmadan yarım megavatlık sınırı 1 megavata çıkardıklarını, Bakanlar Kurulu'na 2,5 katına kadar çıkarma yetkisi aldıklarını ifade etti. Yıldız, yatırımcıyı ve yerli üreticiyi desteklediklerini kaydetti.

Aracın ne kadarının yerli olduğunu soran Yıldız, "yüzde 85'i yerli" yanıtı üzerine", "Bize proje yapsaydınız, teşvik alırdınız" diye konuştu.

Türkiye'de 2012'de ithal edilen 60 milyar dolarlık enerji kaleminin yarısından fazlasının, 33 milyar dolarlık kısmının ulaşımda kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, "Sizin 2 liraya geldiğiniz mesafeyi aracına göre, motor hacmine göre 800-1000 liraya gelen otomotivler var" dedi.

Yıldız, bu tür projelerin ticarileşmesinin ve geliştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu, böylece yakıtta dışa bağımlılığın azalacağını dile getirdi.

Taner Yıldız, bakanlık bahçesinde aracı bir süre kullandı.  

Bir gazetecinin, "Makam aracı olarak tercih eder misiniz?" sorusuna, "Makam aracı olarak da ilerde değerlendirilecektir. Böyle bir durumda ilk değerlendirecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmalı" dedi.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 16:53
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Bakan Yıldız Güneş Enerjili Araba Kullandı
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