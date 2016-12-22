ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, sicil sorunu nedeniyle bankalar nezdinde "kara liste"ye alınan esnafı rahatlatacak kapsamlı bir af yapılmasını gündeme getiren Tüfenkci, yaşanan bu sorunun çözümü noktasında harekete geçeceklerini bildirdi.

Tüfenkci, "Numaradan sicil affı istemiyoruz, gerçekten beyaz bir sayfa istiyoruz. Ben bu taşın altına elimi koyuyorum. Başbakanımızın talimatıyla bu işi olgunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile esnafın işsizlik fonundan yararlandırılmasına ilişkin çalışma yapıldığını bildiren Tüfenkci, konunun belli bir olgunluğa ulaştığını ve yakında kamuoyuna açıklanacağını kaydetti.

Bakan Tüfenkci, esnaf ve tacirlerin kullandığı defterlerin yıl sonu tasdikinin kaldırılması önerisinde bulunarak, "Küçük esnafımızın kapı kapı dolaşmasını ne kadar çok önlersek, esnafımız o kadar işine gücüne bakar." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla döviz bozdurmaya başladığını hatırlatan Tüfenkci, çağrıya destek veren esnafa teşekkür etti.