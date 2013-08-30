Bakan Şimşek'ten e-fatura uyarısı

ANKARA





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, elektronik fatura (e-fatura) sisteminden faydalanmak için başvuruda bulanan mükellef sayısının 15 bini aştığını belirterek, "Mükelleflerimizin sonradan herhangi bir cezai durumla karşılaşmamaları açısından en geç 2 Eylül 2013 Pazartesi günü e-fatura sistemine başvurularını yapmaları gerekiyor" dedi.

Bakan Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, sonradan herhangi bir cezai durumla karşılaşmamaları açısından en geç 2 Eylül'e kadar uygulamaya başvurmaları ve yıl sonuna kadar da fiilen e-fatura uygulamasına geçmeleri gerektiğini bildirdi.

Söz konusu mükelleflerin, belirlenen tarihe kadar e-fatura sistemine başvuruda bulunmamaları halinde düzenlemiş oldukları kağıt faturaların, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde hiç düzenlenmemiş sayılacağını anlatan Şimşek, bu mükelleflere vergi kanunlarında yer alan cezai hükümlerin tatbik edileceğini ifade etti.

"Başvuruların bir an önce yapılması faydalı"

Şimşek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yapılan analiz çalışmalarıyla e-fatura uygulamasına geçmesi gereken mükellefler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu mükelleflere geçtiğimiz haftalarda konu hakkında bilgilendirme mektupları ve e-postalar gönderilmiştir. Başvuru süresinin bitmesine son 4 gün kala e-fatura sisteminden faydalanmak için başvuruda bulanan mükellef sayısı 15 bini aşmış olup 2 Eylül 2013 Pazartesi günü akşamına kadar başvurular alınmaya devam edilecektir. Mükelleflerimiz isterlerse www.gib.gov.tr adresinden elektronik ortamda, isterlerse de kağıt ortamında e-fatura sistemine başvurabilirler. Elektronik ortamda başvuru işlemi yaklaşık 5 dakika sürmektedir. Son gün hatlarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla mükelleflerimizin başvurularını bir an önce yapmaları faydalı olacaktır."

Şimşek, başvurularını süresinde yapan mükelleflerin, sistemlerini e-fatura sistemine entegre etmek için yıl sonuna kadar 4 aylık süreleri olduğunu da sözlerine ekledi.