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Bakan Şimşek'ten 10 numara operasyon

Şimşek, İstanbul-Ankara Karayolu'nda gördüğü 10 numara yağa ilişkin tabelalar sonrasında yetkilileri arayarak, denetim için düğmeye bastı

Bakan Şimşek'ten 10 numara operasyon

Şimşek, İstanbul-Ankara Karayolu'nda gördüğü 10 numara yağa ilişkin tabelalar sonrasında yetkilileri arayarak, denetim için düğmeye bastı

11 Mayıs 2012 Cuma 13:17
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Bakan Şimşek'ten 10 numara operasyon

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul-Ankara Karayolu'nda gördüğü 10 numara yağa ilişkin tabelalar sonrasında, Vergi Denetim Kurulu (VDK) yetkililerini arayarak, denetim için düğmeye bastı.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 15 gün önce karayoluyla İstanbul'dan Ankara'ya dönen Bakan Şimşek'in Bolu Dağı'ndaki tesislere geçmek için otoban ayrımında eski yolda, hiç olmadığı kadar fazla sayıda 10 numaralı yağ tabelasının bulunması dikkatini çekti. 
Telefonu ile 10 numara yağa ilişkin tabelaları görüntüleyen Şimşek'in fotoğrafları, Maliye Bakanlığı yetkililerine göndermesi ve ''Bu işe hemen el atın'' talimatı üzerine, önceki gün eş zamanlı denetimler başlatıldı. 
Yapılan çalışmalar ve belirlenen risk kriterleri kapsamında, riskli olma ihtimali bulunan mükellefler nezdinde, 11 ilde, yaklaşık 350 noktada fiili envanter ve denetim çalışması yapıldı. 
Bakan Şimşek'in Bolu Tüneli çıkışında gördüğü manzara üzerine verdiği talimatla başlatılan envanter ve denetim çalışması, Vergi Denetim Kurulu Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları'nda görevli vergi müfettişlerinin koordinatörlüğünde, dün, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Bolu illerinde gerçekleştirildi. 
Söz konusu illerde, yaklaşık 240 mükellefe ait, 350 işyeri denetlendi.

Son Güncelleme: 11.05.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Bakan Şimşekten 10 Numara Operasyon
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