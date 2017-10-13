Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bakan Sarıeroğlu'ndan 'vergi dilimi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücretli çalışanların vergi dilimine girmesi hakkında, "Telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununla ilgili yasal düzenlememizi de Meclis'e gönderdik." dedi.

Bakan Sarıeroğlu'ndan 'vergi dilimi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücretli çalışanların vergi dilimine girmesi hakkında, "Telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununla ilgili yasal düzenlememizi de Meclis'e gönderdik." dedi.

13 Ekim 2017 Cuma 12:34
135 Okunma
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'vergi dilimi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğluasgari ücretle çalışanların vergi dilimine girmesi konusuyla ilgili, "Telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık. Bununla ilgili yasal düzenlememizi de Meclis'e gönderdik." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son günlerde sanki yeni bir konuymuş gibi kamuoyunda yeni bir tartışma bulunduğuna işaret eden Sarıeroğlu, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin vergi dilimine girmesi konusuyla alakalı olarak biz bunu ağustos ayın itibarıyla gündemimize almıştık. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantımızda bu konuyla ilgili kararımızı aldık." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın asgari ücret tespit edildiği zaman yıl başında "Asgari ücretli kardeşlerimiz, ocak ayında ne alıyorlarsa aralık ayında bu ücreti net olarak almaya devam edecekler" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Sarıeroğlu, bugüne kadar AK Parti olarak verdikleri bütün sözlerin, taahhütlerin arkasında dimdik durduklarını ifadesini kullandı.

Asgari ücretin ülke açısından hassas bir konu ve denge ücreti olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, Çalışma Bakanlığı olarak kendilerinin en yoğun üzerinde durdukları, takip ettikleri konulardan birisi olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"25 Eylül tarihinde aldığımız Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndaki karar doğrultusunda Sayın Başbakanımızın NTV canlı yayınında bir açıklaması olmuştu bu konuyla ilgili. Telafi edeceğimizin ve hazineden karşılayacağımızın beyanını Sayın Başbakınımız verdi. Şu an Meclisin Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Maliye Bakanlığımızın Torba Tasarısı'nda bu konu zaten yer alıyor. Eylül, ekim, kasım, aralık aylarındaki vergi dilimi hususunu telafi edeceğimize ilişkin metnimiz yasa tasarısına zaten konuldu. 27 Eylül itibarıyla de Meclisimizde, şu anda da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. En kısa zamanda Genel Kurul'a gidecek, yasalaştıktan sonra da eylülden itibaren vergi dilimine girilmesi bizim için zaten gündemimizin birinci sırasındaydı, telafi etmek için biz çalışmamızı yapmıştık ve zaten bunun ile ilgili yasal düzenlememizi de Meclise gönderdik."

Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçinin, işverenin çiftçinin, esnafın, tüm kesimlerin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalıştıklarına işaret eden Sarıeroğlu, "Hiç kimsenin bir hak kaybına, hiç kimsenin herhangi bir tereddüte düşürecek içlerinde bir sorun oluşturabilecek konuyla ilgili duyarsız kalmamız söz konusu olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaparız ve gereğini de yerine getiririz. Bu konu hassas bir konu 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüte, sıkıntıya gerek yok diye ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıJülide SarıeroğluAsgari ücretVergiVergi Dilimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ