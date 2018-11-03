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Bakan Pekcan ABD'nin İran yaptırımlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf 8 ülkeden birisi olacağı yönünde haberler geldiğini söyledi.

Bakan Pekcan ABD'nin İran yaptırımlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf 8 ülkeden birisi olacağı yönünde haberler geldiğini söyledi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:49
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Bakan Pekcan ABD'nin İran yaptırımlarını değerlendirdi

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi. 

ABD'nin, İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Pekcan, geçen yıl Türkiye'nin İran ile ticaret hacminin 10,6 milyar dolar olduğunu, bu yılın 9 ayında 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade ederek, bu rakamların geçtiğimiz dönemde İran'a uygulanan ambargolardan sektörlerin de etkilendiğini gösterdiğini belirtti.

Pekcan, bunun Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ile alakalı bölgesel bir sorun olduğunu dile getirerek, "Biz bu coğrafyadayız, Suriye, Irak, İran bizim komşularımız. Biz bu gerçekle yaşamak, ticaretimizi sürdürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası platformda Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının Türkiye'yi bağladığına işaret ederek, "ABD'nin enerji konusunda Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Bizim İran ile zaten bir enerji anlaşmamız var, almasak da ödeyeceğimiz, vazgeçemeyeceğimiz bir durumdayız. Bizim doğalgaz rezervimiz de olmadığına göre, kışın da halkımızı koruyup kollamak durumdayız. Ama ilk gelen haberler Türkiye'nin muaf 8 ülkeden birisi olacağı yönünde. Biz böyle olmasını bekliyoruz. Pazartesi hep beraber öğreneceğiz." diye konuştu.

Pekcan, ABD'nin yaptırım kararının kapsamının pazartesi günü net olarak görüleceğini sözlerine ekledi.

AA

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