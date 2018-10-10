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Bakan Pakdemirli'den Rusya'dan kırmızı et ithalatı yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Türkiye'ye kırmızı et ihraç etmesi talebine ilişkin, "Türkiye farklı bir dine mensuptur. Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın." dedi.

Bakan Pakdemirli'den Rusya'dan kırmızı et ithalatı yanıtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Türkiye'ye kırmızı et ihraç etmesi talebine ilişkin, "Türkiye farklı bir dine mensuptur. Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın." dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:53
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Bakan Pakdemirli'den Rusya'dan kırmızı et ithalatı yanıtı

MOSKOVA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından açılışı yapılan "20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı"na katıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen Tarım İş Forumu'nda konuşan Pakdemirli, Rusya ve Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında son dönemde gerçekleşen üst düzey temasları önemsediğini söyledi.

Pakdemirli, Türkiye'ye yönelik kısıtlarla ilgili önemli adımlar atıldığını ifade ederek, "Vize muafiyeti de olursa bana göre ticari engellerin önüne geçecek güzellikler getirecek. İki cumhurbaşkanı, birbirini anlayan ve bölgede birbirini destekleyen liderler. TürkAkım'ı ve Akkuyu Nükleer Santrali'ni düşündüğümüzde, dostluğumuz dün olduğu gibi bugün de var, yarın da olacak." diye konuştu.

İki ülkenin birlikte hareket ederek, ham madde, teknoloji ve sanayide çok güzel işler yapacağına inandığını belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin, kuru ve yaş sebze ile meyvede çok önemli bir üretici olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Rusya ile ilişkilerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz. İşlenmiş tarım ürünü, hazır gıda ile hububatta hijyen, aroma ve damak tadında dünyadaki lider ülkelerden biriyiz. İlişkilerimizin daha iyi olacağını öngörüyorum. Ticaret geliştiği sürece dostluklar artıyor. Birlikte pek çok iş yapabiliriz. Rusya'nın atılım yaptığı seracılık alanı da bunlardan bir tanesi. Türk müteşebbisler sera kurulumu konusunda buraya desteğe gelebilir. Coğrafi yakınlık avantajını kullanıyor olmamız lazım."

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Rusya'nın Türkiye'ye kırmızı et ihraç etmesi talebinin sorulması üzerine Pakdemirli, iki ülke ilişkilerinde fırsat ve olanaklara bakılması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, "Türkiye farklı bir dine mensuptur. Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın. Türkiye olarak toplam protein üretimimizde eksiğimiz yok ancak kırmızı et tarafında bir açığımız var. Eğer Rusya bizim tedarikçimiz olma yolunda önemli adımlar atabilirse biz de Rusya ile el ele yürümek konusunda gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığının konusu olmakla birlikte, Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek için üzerimize düşen ne varsa bunu yapmaya hazırız. Mütekabiliyet ilkesi, kazan kazan ilkesi çerçevesinde bir şeyleri konuşabiliyorsak, her şeye varız. Sizin Ticaret Bakanlığı elçiniz olup bakanlığımıza bu konuyu iletiriz, serbest ticaret anlaşmasının olumlu sonuçlandırılması için de adım atarız."

AA

Anahtar Kelimeler:
PakdemirliRusyaKırmızı EtIthalatYanıt
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