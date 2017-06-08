Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97852
ALTIN
146.215
DOLAR
3.5451
STERLIN
4.5841
EURO
3.9751
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...

Bakan Özlü, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Nisanda gerçekleşen referandum sonrası ekonomiye olan güven artmış, istikrarın süreceği beklentisiyle yatırımlar hız kazanmıştır." dedi.

Bakan Özlü, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Nisanda gerçekleşen referandum sonrası ekonomiye olan güven artmış, istikrarın süreceği beklentisiyle yatırımlar hız kazanmıştır." dedi.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:11
7 Okunma
Bakan Özlü, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Nisanda gerçekleşen referandum sonrası ekonomiye olan güven artmış, istikrarın süreceği beklentisiyle yatırımlar hız kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, yazılı açıklamasında, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttığını hatırlatarak, sanayi üretiminin piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını ve son 20 ayın en yüksek yıllık üretim artışının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu artışta özellikle imalat sanayindeki artışın sürükleyici olduğuna dikkati çeken Özlü, "İmalat sanayindeki artış yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. KOBİ'lere verdiğimiz destekler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve yaptığımız vergisel düzenlemeler iç talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca sanayi üretiminin artmasında KOBİ'lerin krediye ulaşımını kolaylaştırmak üzere KGF benzeri mekanizmalar olumlu yönde katkıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Özlü, sanayi üretimindeki en önemli artışın sermaye malı üretiminde gerçekleştiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Nisanda gerçekleşen referandum sonrası ekonomiye olan güven artmış, istikrarın süreceği beklentisiyle yatırımlar hız kazanmıştır. Türkiye üzerinde oluşturulmaya çalışılan yanıltıcı algı ortadan kalktıkça yatırımlar daha da artacaktır. Nisan ayında dış pazarlarda özellikle ana ihracat pazarlarımızdaki toparlanma da devam etmiştir. Bu durum bir yandan sanayi üretiminin artmasına katkıda bulunurken bir yandan da ürettiğimiz ürünlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır."

Türkiye'nin reformları hızlandırarak yola devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özlü, bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan Üretim Reform Paketi ile sanayicinin üzerindeki bazı mali yükleri hafifletmeyi, üretimin önündeki engelleri kaldırmayı, yerli malı kullanımını desteklemeyi ve yetişmiş eleman temininde köklü değişiklikler yapmayı planladıklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BilimSanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüSanayi üretim EndeksiSanayi üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
Bireysel kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
SGK emekli aylıkları erken ödenecek
SGK emekli aylıkları erken ödenecek
'Büyüme performansımız OECD tahminlerinin ötesinde olacak'
'Büyüme performansımız OECD tahminlerinin ötesinde olacak'
İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi
İngiliz yazarın çağrısı turizmcileri sevindirdi
Yaprağı meyvesine rakip oldu
Yaprağı meyvesine rakip oldu
Huawei ve Vodafone Türkiye'de "TechCity2.0" projesini başlattı
Huawei ve Vodafone Türkiye'de "TechCity2.0" projesini başlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ