Bakan Özlü, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin, "Nisanda gerçekleşen referandum sonrası ekonomiye olan güven artmış, istikrarın süreceği beklentisiyle yatırımlar hız kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, yazılı açıklamasında, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttığını hatırlatarak, sanayi üretiminin piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını ve son 20 ayın en yüksek yıllık üretim artışının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu artışta özellikle imalat sanayindeki artışın sürükleyici olduğuna dikkati çeken Özlü, "İmalat sanayindeki artış yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. KOBİ'lere verdiğimiz destekler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve yaptığımız vergisel düzenlemeler iç talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca sanayi üretiminin artmasında KOBİ'lerin krediye ulaşımını kolaylaştırmak üzere KGF benzeri mekanizmalar olumlu yönde katkıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Özlü, sanayi üretimindeki en önemli artışın sermaye malı üretiminde gerçekleştiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Nisanda gerçekleşen referandum sonrası ekonomiye olan güven artmış, istikrarın süreceği beklentisiyle yatırımlar hız kazanmıştır. Türkiye üzerinde oluşturulmaya çalışılan yanıltıcı algı ortadan kalktıkça yatırımlar daha da artacaktır. Nisan ayında dış pazarlarda özellikle ana ihracat pazarlarımızdaki toparlanma da devam etmiştir. Bu durum bir yandan sanayi üretiminin artmasına katkıda bulunurken bir yandan da ürettiğimiz ürünlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır."

Türkiye'nin reformları hızlandırarak yola devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özlü, bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan Üretim Reform Paketi ile sanayicinin üzerindeki bazı mali yükleri hafifletmeyi, üretimin önündeki engelleri kaldırmayı, yerli malı kullanımını desteklemeyi ve yetişmiş eleman temininde köklü değişiklikler yapmayı planladıklarını bildirdi.