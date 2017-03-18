Bakan Müezzinoğlu'ndan emeklilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Manyas ilçe Belediyesini ziyaretinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

30 yıldan fazla çalışan emeklilerin ikramiyesinin ödenmeye başladığını belirten Bakan Müezzinoğlu, "30 yılın üzerinde kamuda çalışıp da emekli olanlara, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenerek emekli edilen tüm emeklilerimiz, 30 yıldan fazla çalışanlarla ilgili yaptığımız düzenleme neticesi, yaklaşık 450 bin civarındaki emeklimizin, 2 buçuk milyar civarında bu yeni yasal düzenlemeden sonra alacakları tahakkuk ettirildi. Bu alacaklarını belirli bir planlama çerçevesinde ödemeye başladık. Mart ayı itibarıyla 90 bin alacaklı emeklimize yaklaşık 700 milyon lirayı, bu hafta itibarıyla ödemeye başladık. Emeklilerimize tekrar promosyondan sonra bu hakları da helal olsun, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

"Bu millet kendi notunu kendi verir"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun "durağan"dan "negatif"e çevrilmesine ilişkin Müezzinoğlu, "Bu millet kendi notunu kendi verir. Ekonomi dinamiklerimiz fevkalade iyi. Biliyorsunuz geçen hafta ihracat rakamlarımız açıklandı. İhracatta ciddi bir artış var. Yine istihdamla ilgili rakamları biz açıklıyoruz ki mart ayı itibarıyla geçen yıldan açığımız kalan 500 bin eksi istihdamın açığını, bu ilk 3 ayda 500 binlik istihdam rakamını inşallah mart ayı sonu itibarıyla yakalayacağız. Şu anda 350 bin rakamlarının üzerine çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, genç nüfusu olan, çalışkan insanı olan, çalışmak isteyen herkese de destek olan bir yönetim. Çalıştırmak isteyenlerin çalıştırma yükünü azaltan bir anlayışla bir taraftan istihdamı artırıyoruz. Bir taraftan üretimi artırıyoruz, bir taraftan da ihracatı artırıyoruz. Bu büyüyen Türkiye'den rahatsız olanlar, belirli hesap ve tuzaklar kurarak Türkiye'nin ekonomi algısını bozmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin güven algısını bozmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye karşı çok yönlü bir savaş açtıklarını görüyoruz. İşte Avrupa'nın bu referandum süreci dolayısıyla 'Hayır'cı kampanyaya destek verirken 'Evet'i anlatmaya gitmek isteyenlerin önünü kesiyor olması da bu Avrupa'nın Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olmasıdır. Güçlü ekonomisinden rahatsız olmasıdır, 2023 hedeflerinden rahatsız olmasıdır."

