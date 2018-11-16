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Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında, bu yıl 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projesi kapsamında, bu yıl 46 bin 700 konutun daha tesliminin yapılacağını bildirdi.

16 Kasım 2018 Cuma 11:18
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Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara 'sosyal konut' müjdesi

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2003'ten bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "Bunların 720 bini alt gelir ve orta gelire hitap eden sosyal içerikli konutlar. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor." diye konuştu.

Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlaması açısından dönemsel artış oranlarının sabitlenmesine ilişkin önemli bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Borçlu olan vatandaşımıza TEFE-TÜFE uygulamasıyla bu satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu TEFE-TÜFE uygulamalarına da yüzde 8-10 ve 12'yi aşmayacak sınır getirdik. Vatandaşımız o noktada ödeme kolaylığı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

21 bin yeni konutun ihalesi yapıldı

Konutların hak sahiplerine teslim edilmesine ilişkin de bilgi veren Kurum, "655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. İnşallah bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. Her yıl biz 25, 35, 50 bin talebe, bölgesine göre konutlar üretiyoruz. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaçta talep neyse bu sayılardan az olmamak üzere üretim yapacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıTOKİKonut
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