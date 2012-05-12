Bakan Ergün, Toyota'dan ''Sakarya'' modeli istedi

NAGOYA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Toyota Dünya Başkanı Fuijo Cho'dan Türkiye'deki fabrikasından ''Sakaria'' ismiyle yeni bir model üretmesini talep etti. Başkan Fuijo Cho, ilgisini çeken bu öneri karşısında, Başkan Yardımcısına ''Bu önerileri not alalım, takibini de siz yapın. Çok ilginç buldum'' dedi.

Bakan Ergün, Japonya gezisinin üçüncü gününde Toyota Dünya Başkanı Fuijo Cho ile Toyota'nın Nagoya kentindeki fabrikası Toyotocity'de bir araya geldi.

Toyota Dünya Başkanı Cho'nun, Türkiye'yi ve Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasını çok önemsediğini, bu fabrikada kendi enerjisi ve gayretlerinin olduğunu söylediğini aktaran Ergün, Toyota Dünya Başkanı Cho'nun Türkiye'ye karşı büyük bir sempatisinin olduğunu anlattı.

Bakan Ergün, Toyota Başkanı Cho'nun, Sakarya'daki fabrikanın 180 bin araç üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen, en fazla 80-90 bin üretim yapmasını yeterli bulmadıklarını, Türkiye'deki fabrikayı tam kapasiteye çıkarmak istediklerini ifade ettiğini dile getirerek, Cho'nun, ''Mutlaka tam kapasiteye çıkmak istiyoruz. Bu konuda sizin önerileriniz olabilir mi?'' diye sorduğunu aktardı.

Ergün ise Toyota'nın üretimini artırması konusunda bir dizi önerileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Ticari araç üretim fikrimizi yeniden canlandırmamızın iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye hafif ticari araç üretiminin merkezi haline gelmeye başladı. Türkiye bu konuda büyük yetkinlik kazandı. Hafif ticari araç üretimi, kapasitenizin de artırılmasında önemli bir adım olur. Hatta Ford Connect'i ABD için burada üretiyor ve buradan ABD'ye ihracat yapıyor. Dolayısıyla hafif ticari araç konusunu, kapasiteyi artırmak adına girmeniz uygun olur, bunu önerdim.

Madem kapasitenizi artırmak istiyorsunuz, Toyota'nın başka modellerini de Türkiye'de üretebilirsiniz. Üretim bandınıza hafif ticari araçları, hibrit araçları ekleyebilirsiniz. Size başka bir önerim daha olacak. Toyota Sakarya adı altında yeni bir model üretebilirsiniz. Japonca söylenmeye de çok uygun, Toyota Sakaria diye yazarsınız ve bunu Türkiye'den tüm dünyaya ihraç edebilirsiniz.''

Bu sözler Başkan Cho'nun da ilgisini çektiğini ve kendi söylediklerini not aldığını aktaran Ergün, Cho'nun, yanında oturan Başkan Yardımcısına ''Bu önerileri not alalım, takibini de siz yapın. Çok ilginç buldum'' dediğini, birkaç kez ''Sakaria'' ismini bizzat yazıp yüksek sesle okuduğunu anlattı.

-Hibrite teşvik için üretim şartı...

Başkan Cho ayrıca, Türkiye'nin çevreci araçlara verdiği teşviki bildiklerini ancak bunun elektrikli araçlarla sınırlı kalmasının yeterli olmadığını, hibrit araçların da benzer şekilde desteklenmesini beklediklerini ima etti.

Ergün bunun üzerine, ''Elektrikli araçlara vergi teşviki vermemizin nedeni, bazı firmaların Türkiye'de elektrikli araç üretim bandının olmasıdır. Çünkü cari açıkla mücadele ediyoruz. Aldığımız kararların ithalatı körüklemesini istemiyoruz. O yüzden hibrit araçlarla ilgili elektrikli araçlarda olduğu gibi bir vergi düzenlemesi yapabilmemiz için imalatla ilgili adım atmanız gerekir. Bu durumda biz de vergi indirimi konusunu değerlendiririz'' diye konuştu.

-Türkiye'ye Toyota'dan Ar-Ge merkezi istedi-

Bakan Ergan, ayrıca Türkiye'de Toyota'nın Ar-Ge merkezi kurmasının önemli olduğunu, yeni pazarlara uygun model üretiminde birlikte daha başarılı olabileceklerini söyledi.

Başkan Cho bu konudaki eksikliklerini kabul ederek, Japonların Avrupa'yı iyi bilmelerine rağmen, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika hakkında bilgi sahibi olmadığını, dolayısıyla bu ülkelerin taleplerini karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Cho bu konuyu da değerlendirmeye alacaklarını ifade etti.

-''Toyota ile görüşme çok verimli geçti''-

Ergün, Toyota ile yaptıkları temaslarının çok verimli geçtiğini, Toyota'nın Türkiye'de yatırım, üretim ve istihdam yaratma konusunda istekli ve umutlu olduğunu söyledi.

Bu tür temasların noktasal tespitlerle özel olarak yapılmasının geniş katılımlı toplantılardan daha faydalı olduğunu dile getiren Ergün, ''Hatta bizzat işyerlerine, evlerine giderek kesin öneriler götürmeli ve kesin sonuçlar alınmalı'' dedi.

Nihat Ergün, Seat'ın İspanya'nın bütün şehirlerini modellerine isim olarak koyduğunu ve bütün dünyaya sattığını anımsatarak, Toyota'nın da en güzel fabrikalarından biri Sakarya ilinin adını bir modeline ''Sakaria'' diye koyabileceğini, okunurken bu ismin Japon isimlerini çağrıştıracağını vurguladı.

-Japonya'da çevresel yakıt kullanana teşvik-

Bu arada Fabrika gezisinde Türk heyetine bir sunum yapan Toyota Fabrikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Takeshi Uchiyamada, petrol arzı ile talep arasında makasın giderek açıldığını, gelecekte alternatif yakıt türlerine olan talebin artacağını kaydetti.

Uchiyamada, hibrit araçlar üzerine çalışan Toyota'nın Plug-in hibrit teknolojisiyle yakıt tasarrufunu yüzde 70'e kadar çıkartacaklarını söyledi.

Bu oranın mevcut hibritlerde yüzde 40 oranında gerçekleştiğini ifade eden Uchiyamada, dünyada hibrit pazarında her üç araçtan ikisini Toyota'nın sattığını belirtti.

Japonya'da 9 adet vergilendirme çeşidi bulunduğunu anlatan Uchiyamada, çevresel yakıt kullanan araç sahiplerine yönelik bu vergilerden indirim şeklinde ortalama 150-200 bin yen arasında bir teşvik verildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Bakan Ergün ve yanındaki Türk heyeti hibrit teknolojili araçların üretildiği Toyota'nın Nagoya kentindeki fabrikası Toyotocity'i gezerek, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ergün'ün Toyota fabrikası ziyaretinde Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş (CEO)'su Ali Haydar Bozkurt'ta hazır bulundu.