Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96040
ALTIN
245.162
DOLAR
6.3270
STERLİN
8.3864
EURO
7.4439
TEKNOFEST İstanbul'da gösteriler başladı
TEKNOFEST İstanbul'da gösteriler başladı
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı
'Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme geriliği var'
'Her 10 çocuktan 1'inde, büyüme...
Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor
Hasankeyf Müzesi açılışa gün sayıyor

Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'deki ilk sondajını gerçekleştirecek." dedi.

Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'deki ilk sondajını gerçekleştirecek." dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:27
0 Okunma
Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj için tarih verdi

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 9. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye’nin denizlerdeki varlıklarını Barbaros, Oruç Reis sismik ve Fatih sondaj gemileriyle daha da güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacaklarını dile getiren Dönmez, "Türkiye petrol ve doğalgazda kaynak zengini bir ülke olmadığından, dünyadaki jeopolitik gerilimler ve ekonomik gel-gitlerden doğrudan etkilenen bu sektörde, konjonktürel gelişmelere göre hareket edemeyiz. Bütün gayretimiz yerli üretimi artırarak cari açığı mümkün olduğunca aşağıya çekmektir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği, rızasının olmadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz. Tek taraflı, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının yok sayıldığı, adadaki tarafların eşit ve adil pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz. Türkiye’nin bu konudaki tavrı ve duruşu nettir. Uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerimizi sonuna kadar korumaya karalıyız." diye konuştu.

"Son 16 yılda arama üretime 10 milyar dolar harcadık"

Son yıllardaki petrol arama ve üretim faaliyetleri konusunda da bilgi veren Dönmez, şöyle devam etti:

"Sağlam bir ekonomi ve bağımsız politikalar için enerjide yerli üretimi artırarak dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek zorundayız. Bu bağlamda, Fatih gemimiz, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’de göreve başlayacak. Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık, bunun yüzde 50’si, Türkiye Petrolleri’nden, yüzde 50’si ise yerli ve yabancı yatırımcılardan geldi. Arama ve üretim sektörü bugün desteklediği yan endüstriler ile 5 milyar dolarlık bir değer yaratmakta, potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde. Bu yatırımlar karşılığında 20 milyar dolarlık ithalatı önledik, ama yine de istediğimiz noktada değiliz. Enerjinin gelecek vizyonu olan Milli Enerji ve Maden Politikası bu anlayışla doğdu. Her zaman şu hususu dile getirdik: Enerjide bağımsızlık güçlü bir ekonominin temeli demek. Enerjide bağımsızlık güçlü bir diplomasi ve ulusal güvenlik politikalarının anahtarı demek. Biz hep şunu dedik: Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondaj yapacağız. Buradan hareketle hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık. Bu oyunun rengini, kaderini değiştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." 

"35 yıl aradan sonra başlayan petrol arama çalışmaları"

Dönmez, bu yıl içerisinde kuzey ve güney sınır bölgelerinde 35 yıl aradan sonra ilk defa petrol arama çalışmalarına yeniden başladıklarına işaret ederek, Türkiye’de ilk defa havadan gravite veri toplanması işlemini gerçekleştirdiklerini, bölgenin jeolojik haritasının güncellenmesi için kayaç numunelendirmesi yaptıklarını söyledi. 

Bakan Dönmez, "Trakya ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlattığımız konvansiyonel olmayan çalışmalarda önemli aşamalar kaydettik. Konvansiyonel olmayan potansiyelimizin tespiti ve ticari hale gelmesi için bu alana hem özel sektör hem de kamu eliyle teknoloji yoğun yatırımlara devam ediyoruz." dedi.

Uzun vadeli projeksiyonlarla Türkiye’yi enerjide güvenli bölgeye taşıyacak somut adımları hayata geçirdiklerini, enerjinin gelecekte evrileceği noktayı yakından takip ettiklerini anlatan Dönmez, "Bütün eylem planlarımızı bugünün gerçekleri ve yarının gerekleri üzerine kurguluyoruz. Bu nedenle dengeli bir enerji portföyü oluşturmak için kaynak, ülke ve güzergah çeşitliliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye’yi dış kaynaklı iktisadi-siyasi etkenler karşısında korumak için enerji kaynaklarımızı mümkün olduğunca çeşitlendiriyoruz. Yapılan projeksiyonlara göre 2040 yılına kadar küresel enerjinin yarısını petrol ve doğalgaz karşılayacak. Bu gerçeği göz ardı edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı
İthal çeliğe tedbir üreticiyi memnun etti
İthal çeliğe tedbir üreticiyi memnun etti
Borsa açılışta 97.000 puanı aştı
Borsa açılışta 97.000 puanı aştı
DHMİ 120 personel alacak
DHMİ 120 personel alacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
Milli hibrit lokomotif Almanya'da görücüye çıktı
Milli hibrit lokomotif Almanya'da görücüye çıktı
 İmar barışında 2 milyar 800 milyon civarında para toplandı
 İmar barışında 2 milyar 800 milyon civarında para toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ