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Bakan Çelik'ten 'ekmekte GDO' iddiasına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmekte GDO kullanıldığı iddiasına ilişkin "Katkı maddesini üreten firma ve işletmelerden numuneler alınmıştır. Laboratuvar sonuçları en kısa zamanda kamuoyumuzla paylaşılacaktır" dedi.

Bakan Çelik'ten 'ekmekte GDO' iddiasına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmekte GDO kullanıldığı iddiasına ilişkin "Katkı maddesini üreten firma ve işletmelerden numuneler alınmıştır. Laboratuvar sonuçları en kısa zamanda kamuoyumuzla paylaşılacaktır" dedi.

20 Mart 2017 Pazartesi 15:04
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Bakan Çelik'ten 'ekmekte GDO' iddiasına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir yayın organında yer alan "ekmek üretiminde genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) katkı maddesi kullanıldığına" yönelik haber üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Gıda arzı kadar güvenliğinin de son derece önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, Bakanlık olarak 6 bin 600 personelle sürekli gıda denetimi yaptıklarını ifade etti.

Çelik, 15 bin 600 denetimde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildiğini belirterek, 75 milyon lira para cezası kesildiğini vurguladı.

Başta Avrupa ve ABD olmak üzere pek çok ülkede GDO kullanımının belirli ölçülerde serbest olmasına karşın Türkiye'de yasaklandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde GDO kullanımı kesinlikle yasaktır. Aykırı davrananlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapmış bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu arada, 2016 ve 2017 yıllarında Adana’da 29 GDO denetimi yapılmıştır. Bunlardan, sadece birinde, etsiz kıyma olarak tarif edilen soya eti kıyması denetiminde GDO tespit edilmiştir ve öngörülen cezai işlemler yapılmıştır. Öte yandan haberde bahsi geçen katkı maddesi üreten firmaya şimdiye kadar 8 gıda denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca bu firmaya, soya ham maddesi temin eden tedarikçi firmaya da GDO denetimi yapılmıştır. Bu denetim neticesinde de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır."

Gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alındığını belirten Çelik, laboratuvar sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarının altını çizdi. Çelik, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin halkımızın en temel besin maddesi ekmek ile oynamasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekmekte GDOGDOFaruk Çelik
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