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Bakan Çelik'ten ekmek ve kırmızı ete ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, ekmek fiyatlarının tek merkezden belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Alınmış ve hemen uygulamaya konulmuş bir karar yok." dedi.

Bakan Çelik'ten ekmek ve kırmızı ete ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, ekmek fiyatlarının tek merkezden belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Alınmış ve hemen uygulamaya konulmuş bir karar yok." dedi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 13:10
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Bakan Çelik'ten ekmek ve kırmızı ete ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelikekmekteki fiyat farklılıklarının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara değindi. Ekmek fiyatlarının halihazırda 81 ildeki komisyon kararı ve valilik onayıyla belirlendiğini hatırlatan Çelik, bu nedenle bazı fiyat farklılıklarıyla karşı karşıya kalındığını söyledi. 

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde (Gıda Komitesi) bu konuyu tartıştıklarını belirten Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldiklerini, aksaklıkların giderilerek olumsuz uygulamaların önüne geçmek için nasıl bir yöntem izleyebileceklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Çelik, şöyle devam etti:

"Ankara'da bütün sivil toplum kuruluşlarının, esnaf odalarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katılımıyla bir yapının oluşması mı doğru olur, yoksa illerdeki bu yapının idame ettirilmesi mi, bunun üzerinde duruyoruz. Şu anda Fırıncılar Federasyonu ve esnaf odalarıyla değerlendirmelerimiz devam ediyor. Gıda Komitesinde de bu konuyu görüşüyoruz. Ekmek üretiminin girdilerinde bir değişiklik olmamasına rağmen illerdeki fiyat farklılıklarına karşı nasıl bir yaklaşım sergileyebiliriz diye yaptığımız bir çalışmadır, yoksa alınmış ve hemen uygulamaya konulmuş bir karar yok."

Çelik, çalışmaya yönelik farklı iddiaların gündeme getirilmesine ilişkin de "Bu 'Biz merkezden bir fiyat koyacağız, Edirne'den Kars'a herkes buna uyacak' gibi bir yaklaşımın ürünü değil. Hem ilgili taraflarla hem de Gıda Komitesinde görüştüğümüz bir konu. Diğer önlemlerle birlikte ekmekle ilgili alınması gereken önlem varsa açıklarız ama şu anda görüşme safhasında olduğunu belirtelim." diye konuştu. 

"Her kasaba haftalık en az 2 karkas verme imkanımız var"

Bakan Çelik, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının artacağına yönelik iddialara da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Ramazan dolayısıyla tabii ki kırmızı et tüketiminin artacağı doğru. Biz Bakanlık olarak bununla ilgili önlemleri almış bulunuyoruz. Arada spekülatörler var. Şunu açıkça ifade edeyim, öyle ahlaksızca işler içinde olanlar var ki, bunları tespitle meşgulüz. Et ve Süt Kurumu olarak çok uygun şartlarda piyasaya et arz ediyoruz. Bunu bile alıp piyasaya yüksek fiyattan arz eden aracı konumunda kişiler var. 300-400 kilo kırmızı etin ilk elden uygun şartlarda alınıp perakendeye pahalı sunulmasıyla ilgili aracılık yapmakla meşgul olanlar var. Bu spekülatörlerle mücadelemiz sürüyor. Hayvan varlığımız açısından hiçbir sorunumuz yok. Şu anda 1 haftalık-10 bin kesimlik hayvan mevcut elimizde. Bütün bölgelere de veriyoruz şu anda. Her kasaba haftalık en az 2 karkas verme imkanımız bulunuyor ama ortada kendi hayvan varlığını değerlendirmek için spekülatif oyunlara girenler var."

Çelik, bir kilo etin maliyetinin 20 lira civarında olduğunu belirterek, "Biz karkas eti şu anda kilogramını 23,8 liradan veriyoruz. 35 lirayı geçmeyecek kıyma ve kuşbaşı ile ilgili zarar söz konusu değil. Halkın zaruri tüketim ürünü olan kıyma ve kuşbaşının daha yüksek rakamlara satılmasının izah edilebilir bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık BakanıFaruk ÇelikEkmekteki Fiyat Farklılıkları
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