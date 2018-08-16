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Bakan Albayrak’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşme için dün gün sonuna kadar 3 bin 783 yatırımcı kayıt yaptırdı.

Bakan Albayrak’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşme için dün gün sonuna kadar 3 bin 783 yatırımcı kayıt yaptırdı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:26
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Bakan Albayrak’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye gün sonu itibarıyla 3 bin 783 katılım talebi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Telekonferans görüşmesi için kayıtlar devam ederken, bu sayının, toplantı saatine kadar daha da artması bekleniyor.

Görüşme için daha önce bugüne kadar gerçekleştirilen telekonferans görüşmelerinde sağlanan katılımların çok üstünde kayıt gerçekleştiği belirtiliyor.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AlbayrakTelekonferansGörüşmeKayıtönce Vatan
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