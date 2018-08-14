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Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşerek, dünyanın pek çok bölgesindeki yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşerek, dünyanın pek çok bölgesindeki yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

14 Ağustos 2018 Salı 10:40
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Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak
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