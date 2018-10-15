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Bakan Albayrak'tan enflasyonla mücadele açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük." dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyonla mücadele açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük." dedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:13
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Bakan Albayrak'tan enflasyonla mücadele açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Yeni Havalimanında düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı." dedi.

Albayrak, "Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük." diye konuştu.

"Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduk." diyen Albayrak, "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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