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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, "Kasım ayı enflasyon rakamları, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, "Kasım ayı enflasyon rakamları, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35
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Bakan Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştüğünü anımsatan Albayrak, "Üretici fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24,34'ten yüzde 20,72'ye geriledi. Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının, eylüldeki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarısını ortaya koyduğuna işaret eden Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başladığını vurguladı.

"Fiyatlardaki köpük ortadan kalkmaya başladı"

Albayrak, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikasındaki güçlü duruşla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dengelenme süreci etkisini aralık ayında da gösterecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019'da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sağladığı güçlü koordinasyonla tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı AlbayrakEnflasyon
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