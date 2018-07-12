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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız." dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız." dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız." dedi.

Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP’yi açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

"Politikamız istikrarlı bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şunları kaydetti:

"Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıBerat AlbayrakEnflasyonEnflasyon Açıklaması
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