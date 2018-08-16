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Bakan Albayrak Almanya Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak Almanya Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:10
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Bakan Albayrak Almanya Finans Bakanı ile görüştü

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Albayrak ve Scholz görüşmesinde, ABD'nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.

Bakan Albayrak ve Scholz, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardı.

Albayrak ve Scholz, iki ülke bakanlık heyetlerinin çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakAlmanya Finans Bakanı Olaf Scholz
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