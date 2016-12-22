ANKARA - Bahreynli Venture Capital Bank Üst Yöneticisi Abdullatif Janahi, Türk ekonomisinin büyüme potansiyeline güvendiklerini belirterek, "2017’de Türkiye'de sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinde yeni yatırımlar yapmak istiyoruz." dedi.

Janahi, Bahreyn Merkez Bankasından İslami bankacılık lisansı olan ve 1,5 milyar dolar büyüklüğünde bir fonu yöneten Venture Capital Bank'ın mevcut yatırımları ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bankanın kurulduğu günden beri Türkiye'nin her zaman gündemlerinde yer aldığını kaydeden Janahi, "Bu çerçevede ilk yatırımımızı 2012'de konsantre meyve üretimi yapan bir Türk firmasının çoğunluk hisselerini alarak yaptık. Söz konusu firmanın gelirleri o günden bugüne üç katına çıktı. Tarım sektöründe yaptığımız yatırıma güveniyoruz ve ilave satın almalarla kapasitemizi büyütmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Janahi, Türkiye'de gündelik olaylardan en az etkilenen gıda, eğitim ve sağlık sektörlerine odaklandıklarını anlatarak, "Asıl amacımızın stratejik ortaklık kurmak ve işi büyütmek olduğunu baştan ısrarlı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Şirket sahiplerini, yönetimi ele geçirmeye çalışmadığımıza ikna etmek bazen uzun sürebiliyor. Ama bir kez ikna olduktan sonra, şirketler yatırım yapmamız için ısrar ediyorlar.” diye konuştu.

Yönetimi ve potansiyeli iyi olan şirketlere yatırım yaptıklarını, çoğunluk ya da azınlık hissesine sahip olmayı önemsemek yerine her iki tarafa da değer katacak ortaklıklar kurmaya çalıştıklarını dile getiren Janahi, "Türk ekonomisinin büyüme potansiyeline güveniyoruz. Türkiye'de 300 milyon dolar civarında yatırım yaptık. 2017’de Türkiye'de sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinde yeni yatırımlar yapmak istiyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz kalıcı hasar bırakmadı"

Türkiye'deki darbe girişiminin etkilerini değerlendiren Venture Capital Bank Üst Yöneticisi, "15 Temmuz darbe girişiminin Türk ekonomisi üzerinde kalıcı bir hasar bırakacağını düşünüyor olsaydık bugün hala burada yatırımlarımızın arkasında durmaya ve yeni fırsatlar kovalamaya devam etmezdik. Türkiye’ye duyduğumuz güven burada iş yapmamız için kalmamızı sağlıyor." şeklinde konuştu.

AA