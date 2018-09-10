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Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 7,4 arttı

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2017'de yüzde 7,4 artış gösterdi.

Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 7,4 arttı

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2017'de yüzde 7,4 artış gösterdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:05
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Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 7,4 arttı

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017'de yüzde 7,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 106 milyar 537 milyon lira oldu. Geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı yüzde 17,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,9 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay ise hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için kaydedildi.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2017 yılında cari fiyatlarla 38 bin 680 lira olarak hesaplandı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2017'de bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 59 olarak kaydedildi. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 20,9 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,6 ile ulaştırma ve yüzde 15 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

İş gücü ödemeleri yüzde 12,7 yükseldi

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre iş gücü ödemeleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 25,6 arttı.

İş gücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2016 yılında yüzde 36,5 iken, geçen yıl yüzde 34,4'e geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2016 yılında yüzde 47,1 iken, geçen yıl yüzde 49,3 olarak hesaplandı.

Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği, dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla değerleri tahmin niteliği taşıyor, ilerleyen çeyreklerde ve yıl sonunda güncellenmiş verilerle revize ediliyor. Yıllık güncellenmiş veriler kullanılarak hazırlanan "Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2017" haber bülteniyle, 4 dönem toplamından elde edilen 2017 yıllık gayrisafi yurt içi hasıla ve tüm çeyrekler revize edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikGsyh
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