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Babacan'dan Türkiye'de Yatırım Çağrısı

Ali Babacan, Amerikalı işadamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti.

Babacan'dan Türkiye'de Yatırım Çağrısı

Ali Babacan, Amerikalı işadamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 09:38
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Babacan'dan Türkiye'de Yatırım Çağrısı
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İtalyan kökenli Amerikalı işadamları ile New York'ta biraraya geldi.
İtalyan şirketleriyle Türk şirketlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikle olduklarını söyleyen Babacan, iki ülke işadamlarının birlikte çalışabileceği mesajını verdi.
Türkiye'nin Batı dünyasıyla ilişkilerini güçlendirmeye ek olarak, Afrika başta olmak üzere dünyanın diğer bölgeleriyle de ilişkilerini geliştirdiğini aktaran Babacan, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Örgütü ile de Türkiye'nin artık özel ilişki içinde olduğunu anlattı.
Bu bağlamda Türkiye'nin Arap Baharı'nı yaşayan ülkelere tecrübelerini aktardığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Babacan, bu bölgelerde Türk işadamlarının önemli rol oynadığı mesajını verdi.
Türk ekonomisinin son yıllarda gerçekleştirilen mali reformlar sayesinde büyümeye devam ettiğini söyleyen Babacan, orta sınıfı güçlendirdiklerine vurgu yaptı.
Babacan, Türkiye'nin sosyal girişimciliği desteklediğini ve bunun da insanları daha çok üretme konusunda teşvik ettiğini dile getirdi.
İstanbul'un dünyanın önemli finans merkezleri arasına girmeye başladığını belirten Babacan, İstanbul'u bölgesel merkez olarak seçen şirketlerin Asya, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar'a çok daha kolay ulaşabildiğini söyledi.

Son Güncelleme: 21.05.2012 01:38
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